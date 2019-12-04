22:25 04 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow

Российские компании готовы содействовать экспорту молдавских фруктов

© Sputnik / Тимур Селиванов
Экономика
Получить короткую ссылку
7810
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2727/05/27270581.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191204/28438201/russia-kompanii-gotovy-sodeystvovat-eksportu-moldavskikh-fruktov.html

Ассоциация группы компаний из Российской Федерации готова к сотрудничеству с производителями и экспортерами из Республики Молдова. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik, Анна Руссу. Российские коллеги помогут молдавским экспортерам реализовать свою сельскохозяйственную продукцию на рынках регионов РФ.

Глава Минсельхоза Ион Пержу заявил, что в ходе диалога с представителями этой ассоциации узнал о динамичном развитии молодой российской структуры, о ее активах в различных сферах деятельности и управлении ими, а также рассказал о намерениях ее представителей инвестировать в молдавский агропромышленный комплекс для производства, хранения и переработки фруктов.

"Российская ассоциация обратилась к министерству сельского хозяйства для облегчения связи с производителями и экспортерами фруктов нашей страны, а также для обсуждения условий поставок молдавских фруктов", - подчеркнул Пержу.

По его словам, встреча также важна в контексте привлечение инвестиций в агропродовольственный сектор республики.

Ранее министр сельского хозяйства сообщал о расширении объема экспорта молдавской сельхозпродукции на российский рынок. По словам Пержу, в августе нынешнего года 11 инспекторов "Россельхознадзора" проверили более 500 предприятий. На сегодняшний день более 200 предприятий ожидают возможности попасть в список тех, кому разрешено экспортировать свою продукцию в Российскую Федерацию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

МРЭФ: производители молока в Молдове надеются расширить экспорт на рынок РФ
Шаповалов: Молдове необходимо увеличивать экспорт в Россию
Непростой транзит: что тормозит молдавский экспорт в Россию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завершающий этап акции Дорогами памяти к 75-летию Победы прошел в Кишиневе
Уникальная акция к 75-летию Победы прошла в Кишиневе - фото
Магия зимних праздников дошла и до аэропорта Кишинева
Праздники приходят: пассажиров аэропорта Кишинева ждет много сюрпризов
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке fake news
SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться