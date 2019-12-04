Российские компании готовы содействовать экспорту молдавских фруктов

Ассоциация группы компаний из Российской Федерации готова к сотрудничеству с производителями и экспортерами из Республики Молдова. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik, Анна Руссу. Российские коллеги помогут молдавским экспортерам реализовать свою сельскохозяйственную продукцию на рынках регионов РФ.

Глава Минсельхоза Ион Пержу заявил, что в ходе диалога с представителями этой ассоциации узнал о динамичном развитии молодой российской структуры, о ее активах в различных сферах деятельности и управлении ими, а также рассказал о намерениях ее представителей инвестировать в молдавский агропромышленный комплекс для производства, хранения и переработки фруктов.

"Российская ассоциация обратилась к министерству сельского хозяйства для облегчения связи с производителями и экспортерами фруктов нашей страны, а также для обсуждения условий поставок молдавских фруктов", - подчеркнул Пержу.

По его словам, встреча также важна в контексте привлечение инвестиций в агропродовольственный сектор республики.

Ранее министр сельского хозяйства сообщал о расширении объема экспорта молдавской сельхозпродукции на российский рынок. По словам Пержу, в августе нынешнего года 11 инспекторов "Россельхознадзора" проверили более 500 предприятий. На сегодняшний день более 200 предприятий ожидают возможности попасть в список тех, кому разрешено экспортировать свою продукцию в Российскую Федерацию.

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