Курс евро и доллара: что произойдет на валютном рынке в четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 5 декабря. На валютном рынке без существенных изменений - основные игроки замерли.

Евро проиграет за сутки всего один бан и разместится на уровне 19,3794 лея.

Доллар практически не изменится в цене и будет торговаться по 17,5085 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В ноябре парочка "иностранцев" несколько просела по отношению к молдавскому "льву". Доллар подешевел примерно на 0,5%, а евро - на 1,8%.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе окажется российский рубль, который установился на уровне 0,2739 лея, а украинская гривна подорожала до 0,7325 лея. Румынский лей просядет до 4,0574 в пересчете на нацвалюту.

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