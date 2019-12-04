Заявление премьера: что ждет жителей Молдовы в 2020 году

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику заявил, что у властей есть несколько запасных сценариев закупки газа с 1 января 2020 года, если Москва и Киев так и не договорятся по вопросу транзита через территорию Украины.

"Мы продолжаем надеяться, что Республика Молдова после 1 января 2020 года будет получать природный газ по традиционному маршруту, то есть транзитом через Украину. По цене, которую нам удалось согласовать в ходе визита в Москву, - 172-173 доллара за тысячу кубометров. Сейчас, в среднем Молдова платит по 230 долларов ", - заявил Кику в среду в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что хотя официальный Кишинев и надеется на сохранение традиционного маршрута, власти республики разрабатывают несколько запасных сценариев.

"Первый – это поставка газа "Газпромом" на границе Молдовы через Турецкий поток, Болгарию, Румынию - Трансбалканский маршрут. При этом цена на входе в Молдову будет также 172-173 доллара вне зависимости от длины маршрута. Такая договоренность", - подчеркнул Кику.

По его словам, технически по этому варианту уже все готово. "Нужно провести какое-то тестирование. Остался этап заключения договоров, потому что во всей этой цепи есть много операторов болгарских, румынских, украинских и так далее. Этим сейчас занимается Минэкономики и "Молдовагаз". Не дай Бог не будет возможности поставок основным маршрутом, этот сценарий является основным запасным", - пояснил премьер.

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Есть еще и другой сценарий. Речь идет о закупке "голубого топлива" компанией "Молдовагаз" у других операторов из Украины или Европы в случае, если не сработает ни первый, ни второй вариант.

"Для этого мы сегодня приняли в правительстве постановление о договоренности с Европейским банком реконструкции и развития для выделения Молдове гарантий, если в этот пиковый период – в январе-феврале - республика будет закупать большое количество газа, чтобы у нас было финансовое обеспечение. Мы, конечно, рассчитаемся, но на этот период чтобы операторы, которые будут поставлять газ в случае этого кризисного сценария, не требовали оплаты сразу", - добавил Кику.

Есть еще один вариант, который как отметил премьер, считается самым нежелательным сценарием.

"Мы можем обеспечивать примерно 40-50 дней отопление Кишинева, выработку определенной части электроэнергии за счет собственных запасов мазута", - сказал он.

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Молдавский премьер выразил уверенность, что до четвертого сценария ситуация не дойдет.

"Еще раз подчеркну, надеемся, и есть такое ощущение, что "Газпром" и оператор Украины достигнут договоренности по транзиту. Нет у нас особых информаций. Просто исходим из того, что обе стороны теряют, если не достигнут соглашения. Поставщик не продаст газ, страна-транзитер не получит доход от транзита. Думаем, что экономический интерес и разумный подход восторжествуют, и мы получим газ по традиционному маршруту", - заключил он.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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