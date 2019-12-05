Госбюджет-2020: топ кредиторов Молдовы, масштабные проекты и прогноз на год

После первого чтения законодатели могут внести в главный финансовый документ страны дополнения и поправки.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы приняли в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год. Главный финансовый документ страны еще предстоит обсудить и утвердить в окончательном чтении, а пока Sputnik собрал основные цифры из проекта госбюджета страны.

Бан лей бережет

Согласно документу, доходная часть бюджета запланирована на уровне 44,1 миллиарда леев, а расходная — 51,5 миллиарда леев. Таким образом, дефицит составит 7,4 миллиарда леев. Как пояснил министр финансов Сергей Пушкуца, представлявший проект, разницу планируется покрыть за счет внешних и внутренних источников.

"В структуре доходов в государственный бюджет, прогнозируемых на 2020 год, большая часть – 91,8% или 40,53 миллиона леев – приходится на налоги и сборы, что на 9,5% (3,5 миллиона леев) больше, чем в 2019-м. Как доля в ВВП эти доходы достигнут уровня 17,8%", - сказано в проекте документа.

Таким образом, налоговая нагрузка еще больше увеличится на население страны.

На гранты приходится 1,77 миллиона леев. Из этой суммы на бюджетную поддержку предусмотрено 968,8 миллиона леев, а на проекты, финансируемые из внешних источников, - 804,7 миллиона леев. Другие доходы предвидятся в сумме 1,8 миллиона леев, из которых порядка 60% - выручка за счет продажи товаров и услуг.

"Из общей суммы расходов в бюджете на 2020 год порядка 40% представляют трансферы в другие бюджеты - бюджеты социального и медицинского страхования, местные бюджеты", - сказал Пушкуца.

Самый большой рост перечислений из госбюджета в 2020-м приходится на следующие группы: услуги в области экономики (+37,4%), образование (+10,6), общественный порядок и безопасность (+16,4%), соцзащита (+5,3%), здравоохранение (+11,1%).

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Расходы бюджета включают в себя ряд социальных программ - увеличение объема помощи на холодный период года, увеличение размера государственных социальных пособий для инвалидов и престарелых, предоставление единовременной поддержки в размере 700 леев получателям пенсий и социальных пособий, индексацию пенсий два раза в год.

Среди основных статей расходов - отчисления в Дорожный фонд (1,7 миллиарда леев, включая трансферты в местные бюджеты), Национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности (1 миллиард леев), Национальный фонд регионального развития (220 миллионов леев), Фонд энергоэффективности (80 миллионов леев).

На реализацию государственной программы "Prima Casa" выделено 70 миллионов леев, в том числе 50 миллионов леев на обеспечение государственных гарантий в рамках программы.

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Проект бюджета на 2020 год предусматривает значительное увеличение инвестиционной составляющей. В следующем году планируется реализовать 72 проекта, прежде всего по строительству дорог, финансирование для которых должно быть обеспечено из внешних источников.

Госдолг к ВВП растет

Согласно прогнозам, остаток госдолга на 31 декабря 2020 года не превысит 67,52 миллиона леев, из которых свыше 60% приходится на внешнюю задолженность.

"Доля государственного долга в ВВП страны к концу 2020 года вписывается в 29,6%, что на 1,5 процентных пункта превышает предусмотренные на конец 2019-го показатели", - сказано в проекте госбюджета.

Топ кредиторов Молдовы

Согласно проекту госбюджета, в следующем году основным кредитором правительства Республики Молдова станет Всемирный банк, который через Международную ассоциацию развития и Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредитов на сумму в 159,1 миллиона долларов. Это порядка трети всех внешних кредитных поступлений.

На втором месте по общему объему займов Молдове расположился ЕБРР – 97,4 миллиона долларов.

От правительств других стран (России и Республики Беларусь) для реализации проектов предусмотрено 81,5 миллиона долларов.

На бюджетную поддержку со стороны МВФ республика получит последний транш в рамках программы MEFP – 12 миллионов долларов, а от ЕС – третий транш макроэкономической помощи в 20 миллионов леев.

Прогноз на 2020-2022 годы

В проект главного экономического документа страны включен макроэкономический прогноз сразу на три года:

Экономический рост составит 3,8%;

Уровень инфляции – 5,7%;

Колебания лея к доллару – от 18,47 до 19,63 лея;

Рост экспорта на 7,8%, а импорта – на 6,1%.

Согласно проекту бюджета, в следующем году среднемесячная заработная плата вырастет до 7953 леев, что представляет собой номинальное увеличение на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

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