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Купюры американских долларов.

Курс валют на ближайшие несколько дней: к чему готовиться

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191205/28452781/curs-dollar-evro-euro-na-blizhayshie-neskolko-dney-k-chemu-gotovitsya.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 6 декабря, и выходные. На валютном рынке царит невозмутимое спокойствие.

Евро практически топчется на месте -  за сутки он отыграет один ранее утраченный бан и разместится на отметке в 19,3855 лея.

Доллар настроен пессимистично - в ближайшие три дня "зеленый" будет торговаться по 17,4778 лея, а это на три бана меньше, чем в четверг.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В ноябре парочка "иностранцев" несколько просела по отношению к молдавскому "льву". Доллар подешевел примерно на 0,5%, а евро - на 1,8%.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в пятницу и выходные окажется российский рубль, который установится на уровне 0,2737 лея. Украинская гривна подорожала до 0,7329 лея, а румынский лей - до 4,0577 в пересчете на нацвалюту.

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