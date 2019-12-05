Курс валют на ближайшие несколько дней: к чему готовиться

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 6 декабря, и выходные. На валютном рынке царит невозмутимое спокойствие.

Евро практически топчется на месте - за сутки он отыграет один ранее утраченный бан и разместится на отметке в 19,3855 лея.

Доллар настроен пессимистично - в ближайшие три дня "зеленый" будет торговаться по 17,4778 лея, а это на три бана меньше, чем в четверг.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В ноябре парочка "иностранцев" несколько просела по отношению к молдавскому "льву". Доллар подешевел примерно на 0,5%, а евро - на 1,8%.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в пятницу и выходные окажется российский рубль, который установится на уровне 0,2737 лея. Украинская гривна подорожала до 0,7329 лея, а румынский лей - до 4,0577 в пересчете на нацвалюту.

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