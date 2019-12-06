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Газ

Чебан для Sputnik: когда решится судьба Молдовы по транзиту газа через Украину

CC0 / Pixabay / Magnascan
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191206/28453179/ceban-dlya-sputnik-kogda-reshitsya-sudba-moldova-po-tranzitu-gaza-cherez-ukraine.html

Глава "Молдовагаз" рассказал в эксклюзивном комментарии Sputnik, когда именно станет понятно по какому маршруту страна будет закупать "голубое топливо", а также о том, когда будет подписан контракт на закупку газа с "Газпромом".

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Решение вопроса между Москвой и Киевом по транзиту газа через Украину зависит от политических переговоров в Нормандском формате, которые намечены на 9 декабря, заявил руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан в эксклюзивном комментарии Sputnik.

На вопрос о том, когда Москва и Киев могут договориться по транзиту газа через Украину, глава "Молдовагаз" отметил, что "все зависит от политических переговоров, которые проходят в Нормандском формате".

"Эти переговоры пройдут 9 декабря, где состоится двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Думаю, что уже в понедельник вечером мы будем знать, какова ситуация", - заявил Чебан.

Глава "Молдовагаз" отметил, что официальный Кишинев надеется, что Москва и Киев договорятся по транзиту газа. По его мнению, подобное соглашение выгодно обеим сторонам, и в большей степени в интересах Украины.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Конечно, мы готовы к запасному сценарию. У нас есть все необходимые договоренности по Трансбалканскому коридору – Болгария, Румыния, Украина. Мы готовы принимать газ в реверсном режиме через газопровод "Турецкий поток", - подчеркнул Чебан.

На вопрос о том, изменится ли в этом случае тариф на газ для бытового потребителя, собеседник отметил, что "в контракте с "Газпромом" будет предусмотрено несколько точек входа, в том числе точка входа Исакча".

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"Цена будет такой же… Уже объявлена цена. Надеемся никаких повышений не будет", - сказал он.

Эксклюзив Sputnik: Усатый о сценариях без транзита газа через Украину
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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В четверг глава "Молдовагаз" проверил ход работ на газоизмерительной станции в Каушанах. "Там проводится реконструкция, что позволит замерять газ в реверсном режиме через Трансбалканский коридор. Работы идут согласно графику", - сказал Чебан.

Он выразил надежду, что работы на участке, который сейчас находится в реконструкции, завершатся уже к 15 декабря.

Что касается подписания контракта между "Газпромом" и "Молдовагаз", то, как отметил собеседник, все приложения скоординированы. "Мы ждем официально последние технические аспекты, над которыми мы работаем с "Газпромом". В течение 10 дней будет понятно, когда подпишем. До конца года будет точно", - подчеркнул Чебан.

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В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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