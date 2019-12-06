Кику: договоренность с РФ о кредите в 500 миллионов скоро будет достигнута

Молдавский премьер рассказал о переговорах с Россией по вопросу получения кредита, а также о влиянии на экономику республики многолетнего отсутствия контактов на уровне правительств.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику надеется, что в ближайшее время удастся достичь договоренности с Россией о выделении республике кредита в 500 миллионов долларов. Об этом премьер заявил в интервью РИА Новости.

Деньги на инфраструктуру

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что Россия готова предоставить Молдове кредит в размере 500 миллионов долларов. Эти средства, по его словам, будут направлены на инфраструктурные проекты.

"Мы хотели бы провести переговоры по кредиту как можно быстрее. После моего возвращения из Москвы коллеги из министерства финансов получили распоряжение подготовить всю необходимую информацию. На днях будет контакт между сторонами, и мы надеемся, что в короткий срок будет достигнута договоренность", - заявил Кику.

Глава правительства уточнил, что власти республики рассчитывают в марте 2020 года приступить к строительству дорог. Именно на эти цели они планируют потратить средства из займа.

"Это не означает, что нам нужны деньги сразу 1 января или даже 1 марта, специфика подобных проектов такова: сначала проект внедряется, потом строится, подается заявка и только потом финансируется, так что у нас есть еще время", - пояснил Кику.

Условия получения займа

При этом премьер сказал, что власти не будут брать кредиты в ущерб национальным интересам.

"Мы не будем брать деньги на условиях, которые заведомо не соответствуют интересам Молдовы. У нас четкая позиция, мы не будем за деньги уступать в важных для страны вопросах — это касается и инвестиционного климата, и налоговой политики", - заявил глава правительства.

Объяснил он это тем, что повестка работы кабмина Молдовы включает развитие внутренних ресурсов страны и не направлена только на привлечение внешнего финансирования.

"Да, мы нуждаемся в поддержке, но это касается инвестиций в инфраструктуру, в частности, в строительство дорог. В этой связи мы уже обратились к правительству РФ по вопросу выделения государственного кредита", - сказал Кику.

Он заявил также, что экономика республики способна сама покрывать текущие внутренние потребности.

Важный диалог с Россией

Премьер страны также обратил внимание на тот факт, что многолетнее отсутствие диалога с Россией на уровне правительств сильно ударило по молдавской экономике.

"Я уже успел совершить визит в Москву. На протяжении последних семи лет не было контактов и встреч на межправительственном уровне, что для нас является большой проблемой. Отсутствие этого диалога сильно ударило по нашим гражданам, по нашей экономике", - подчеркнул Кику.

Сейчас же в правительстве Молдовы уверены, что необходимо взаимодействовать со всеми внешними партнерами.

"Думаю, что нам удалось сбалансировать внешнюю политику, мы хотим продолжать отношения сотрудничества с Евросоюзом, но это никак не должно негативно влиять на наши желание, готовность и потребность вести диалог и сотрудничать с нашими традиционными партнерами", - добавил Кику.

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