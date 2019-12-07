Опасные производства в Приднестровье распределили по классам

Такое новшество введено после вступления в силу поправок в закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

ТИРАСПОЛЬ, 7 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Поправки в закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов одобрены лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Они предполагают, что теперь всем предприятиям с опасным производством присвоены классы вероятных рисков, от них исходящих.

"Данная инициатива, разработанная правительством, определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлена на предупреждение аварий", - говорится в законе.

Всего обозначено три класса угрозы, начиная с первого как самого высокого уровня. Плановые надзорные проверки на предприятиях, которые признаны опасными производствами, специалисты будут проводить в зависимости от класса.

На производственных объектах I класса плановый надзор будет осуществляться не чаще, чем один раз в течение года. Фирмы II класса, а также в организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, будут проверять не чаще, чем один раз в три года.

И только в отношении производств III класса – низкого уровня опасности, плановые надзорные мероприятия проводиться не будут.

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