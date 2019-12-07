17:39 07 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.48
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
ОАО Магнитогорский металлургический комбинат

Опасные производства в Приднестровье распределили по классам

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2036/69/20366974.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191207/28430427/opasnye-proizvodstva-v-pridnestrove-raspredelili-po-klassam.html

Такое новшество введено после вступления в силу поправок в закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

ТИРАСПОЛЬ, 7 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Поправки в закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов одобрены лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Они предполагают, что теперь всем предприятиям с опасным производством присвоены классы вероятных рисков, от них исходящих.

"Данная инициатива, разработанная правительством, определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлена на предупреждение аварий", - говорится в законе.

Строительство
© Sputnik / Максим Богодвид
Объем промышленного производства в Молдове вырос почти на два процента
Всего обозначено три класса угрозы, начиная с первого как самого высокого уровня. Плановые надзорные проверки на предприятиях, которые признаны опасными производствами, специалисты будут проводить в зависимости от класса.

На производственных объектах I класса плановый надзор будет осуществляться не чаще, чем один раз в течение года. Фирмы II класса, а также в организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, будут проверять не чаще, чем один раз в три года.

И только в отношении производств III класса – низкого уровня опасности, плановые надзорные мероприятия проводиться не будут.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Какая отрасль тянет промышленность Приднестровья вниз
Экономист Галина Шеларь рассказала, почему Молдове не везет с инвестициями
Теги:
промышленное производство, производство, безопасность, опасность, промышленные объекты, промышленность, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Fulger: 28 лет на передовой линии борьбы с преступностью
Спецназу Fulger 28 лет: церемония плюс демонстрация боевой выучки - фото
Мишка бежит на Юг: медвежонок в тоннеле между Владикавказом и Цхинвалом
Мишка бежит на Юг: медвежонок оказался в тоннеле, но успешно выбрался
Руководство Кишинева: первые лица мэрии и состав мунсовета
Руководство Кишинева - мэрия и мунсовет

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться