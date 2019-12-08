Приднестровский текстильщик "Тиротекст" встал в один ряд с мировыми брендами

Предприятие на данный момент единственное из подобных в ближнем зарубежье, которое удостоилось права получить членство в международной организации по улучшению хлопка BCI.

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Крупное в Приднестровье текстильное предприятие "Тиротекст" стало членом международной организации по улучшению хлопка BCI (Better cotton initiative). Пока приднестровская компания единственная из стран ближнего зарубежья, Белоруссии, России, Украины и стран Прибалтики, включена в реестр членов BCI. Теперь она встала в один ряд с другими членами этой международной организации – всемирно узнаваемыми брендами, такими как Levi Strauss, Benetton, Ralph Lauren, Adidas, Burberry, Nike, Williams-Sonoma.

"Вступление в BCI позволит "Тиротексу" еще более укрепить свои позиции на европейском, в частности, шведском рынке сбыта, который размещает заказы в массовое производство и сотрудничает исключительно только с членами BCI", - отмечают на предприятии.

По словам гендиректор Андрея Межинского, "Тиротекс" разработал и внедрил специальное программное обеспечение на всех этапах своего производства.

"ПО контролирует движение улучшенного хлопка, выращенного фермерами с использованием методологии BCI по всей производственной цепочке – в производстве пряжи, ткани и затем готового швейного изделия", - говорит он.

Теперь ткани или готовая продукция будут отправляться заказчику со специальной маркировкой "улучшенный хлопок".

"Соглашение о сотрудничестве не только решает проблемы производства экологически улучшенного хлопка высокого качества, но и устанавливает деловые отношения между производителями, поставщиками и брендами с мировым именем", - объясняют в тираспольской компании.

Международная организация BCI выступает за повышение качества методов производства хлопка, направленных в том числе на заботу об окружающей среде и здоровье людей. BCI гарантирует контроль за использованием экологически чистого хлопка на всех этапах текстильного производства - от выращивания хлопка до его переработки в готовую продукцию.

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