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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Сюрпризы доллара и евро: что будет с курсом валют к концу 2019 года

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191208/28472384/syurprizy-dollar-euro-evro-chto-budet-kurs-valyut-konets-2019-god.html

Валютные страсти: какие изменения произойдут с обменным курсом до конца 2019-го, чего натерпелись евро и доллар в ноябре, а также что ждет молдавский лей в новом году, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Лей не перестает удивлять: в ноябре он укрепился по отношению к основным игрокам, доллару и евро, и похоже не собирается на этом останавливаться. Что ждет обменный курс до конца этого года, какие перспективы у "американца" и "европейца" в 2020-м, читайте в обзоре Sputnik.

Прогноз до конца года

Молдавский лей обретает силу, заявил в комментарии Sputnik старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

"В декабре укрепление лея к доллару и евро, вероятнее всего, продолжится. К концу года официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,1-17,5 лея, евро может оказаться в границах 18,7-19,1 лея", - отметил Иосуб.

Экономический эксперт Виорел Гырбу, в свою очередь, заявил Sputnik, что до конца года национальная валюта Молдовы проявит стабильность и сохранит свои позиции.

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"До конца года лей сохранит свой обменный курс, который мы сейчас видим по отношению к другим валютам", - сообщил экономист.

Сюрпризы для доллара и евро

По словам Иосуба, в ноябре лей укрепился как к доллару, так и к евро, повторив динамику сентября.

"Доллар снижается уже третий месяц подряд, а евро вернулся к снижению после небольшого перерыва, который зафиксирован в октябре", - сказал аналитик.

В последний месяц осени доллар к лею подешевел, судя по официальному курсу, установленному Национальным банком Молдовы, с 17,5329 до 17,4446 (-0,5%). С начала года рост "американца" составил 1,8%. В течение ноября "зеленый" торговался в диапазоне 17,38-17,61, достигнув месячного максимума 18 ноября, а месячного минимума – 26 ноября. 

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Евро за месяц подешевел с 19,4851 до 19,1952 (-1,5%). С начала года обесценивание составляет 1,7%. В течение месяца официальный курс евро колебался в диапазоне 19,14-19,55, причем, месячный максимум пришелся на самое начало ноября, а минимум, как и у доллара, - 26 ноября.

"Лею удалось укрепиться к доллару, даже несмотря на рост американской валюты на мировом рынке. Индекс доллара DXY вырос за месяц на 1,1%. Евро подешевел к доллару за это же время с 1,1110 до 1,1000 (-1%)", - отметил Иосуб.

Молдавские леи
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По его мнению, рост молдавского "льва" по отношению и к доллару, и к евро можно однозначно трактовать, как укрепление национальной валюты.

"И это несмотря на смену правительства, что не отразилось на валютном рынке", - добавил Иосуб.

Прогноз на 2020 год

Молдавский лей будет обесцениваться по отношению к американскому доллару в течение трех лет. Такие прогнозы делает министерство экономики инфраструктуры страны.

Согласно прогнозу макроэкономических показателей, в 2020 году средний курс составит 18,47 лея за доллар, в 2021 - 19,05 лея, а в 2022 - 19,63 лея. Будущий год национальная валюта республики завершит с показателем в 18,94 лея за одного "американца", в конце 2021-го "зеленый" будет торговаться по 19,5 лея, а под занавес 2022-го - по 20,1 лея.
Курс лея к доллару США
(данные Минэкономики)		 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Среднегодовой курс 18,82 19,92 18,49 16,8 17,74 18,47 19,05 19,63
На конец года 19,66 19,98 17,1 17,14 18 18,94 19,5 20,1

В тексте пояснительной записки к государственному бюджету на следующий год сказано, что на 2020-2022 годы прогнозируется умеренное обесценивание молдавского лея.

"В указанный интервал средний обменный курс лея к доллару будет колебаться в пределах 18,47 - 19,63 лея", - говорится в документе.

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Теги:
евро, доллар, курс валют


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