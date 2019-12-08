Сюрпризы доллара и евро: что будет с курсом валют к концу 2019 года

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Лей не перестает удивлять: в ноябре он укрепился по отношению к основным игрокам, доллару и евро, и похоже не собирается на этом останавливаться. Что ждет обменный курс до конца этого года, какие перспективы у "американца" и "европейца" в 2020-м, читайте в обзоре Sputnik.
Прогноз до конца года
Молдавский лей обретает силу, заявил в комментарии Sputnik старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.
"В декабре укрепление лея к доллару и евро, вероятнее всего, продолжится. К концу года официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,1-17,5 лея, евро может оказаться в границах 18,7-19,1 лея", - отметил Иосуб.
Экономический эксперт Виорел Гырбу, в свою очередь, заявил Sputnik, что до конца года национальная валюта Молдовы проявит стабильность и сохранит свои позиции.
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Сюрпризы для доллара и евро
По словам Иосуба, в ноябре лей укрепился как к доллару, так и к евро, повторив динамику сентября.
"Доллар снижается уже третий месяц подряд, а евро вернулся к снижению после небольшого перерыва, который зафиксирован в октябре", - сказал аналитик.
В последний месяц осени доллар к лею подешевел, судя по официальному курсу, установленному Национальным банком Молдовы, с 17,5329 до 17,4446 (-0,5%). С начала года рост "американца" составил 1,8%. В течение ноября "зеленый" торговался в диапазоне 17,38-17,61, достигнув месячного максимума 18 ноября, а месячного минимума – 26 ноября.
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Евро за месяц подешевел с 19,4851 до 19,1952 (-1,5%). С начала года обесценивание составляет 1,7%. В течение месяца официальный курс евро колебался в диапазоне 19,14-19,55, причем, месячный максимум пришелся на самое начало ноября, а минимум, как и у доллара, - 26 ноября.
"Лею удалось укрепиться к доллару, даже несмотря на рост американской валюты на мировом рынке. Индекс доллара DXY вырос за месяц на 1,1%. Евро подешевел к доллару за это же время с 1,1110 до 1,1000 (-1%)", - отметил Иосуб.
"И это несмотря на смену правительства, что не отразилось на валютном рынке", - добавил Иосуб.
Прогноз на 2020 год
Молдавский лей будет обесцениваться по отношению к американскому доллару в течение трех лет. Такие прогнозы делает министерство экономики инфраструктуры страны.
Согласно прогнозу макроэкономических показателей, в 2020 году средний курс составит 18,47 лея за доллар, в 2021 - 19,05 лея, а в 2022 - 19,63 лея. Будущий год национальная валюта республики завершит с показателем в 18,94 лея за одного "американца", в конце 2021-го "зеленый" будет торговаться по 19,5 лея, а под занавес 2022-го - по 20,1 лея.
|Курс лея к доллару США
(данные Минэкономики)
|2015 г.
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|2022 г.
|Среднегодовой курс
|18,82
|19,92
|18,49
|16,8
|17,74
|18,47
|19,05
|19,63
|На конец года
|19,66
|19,98
|17,1
|17,14
|18
|18,94
|19,5
|20,1
В тексте пояснительной записки к государственному бюджету на следующий год сказано, что на 2020-2022 годы прогнозируется умеренное обесценивание молдавского лея.
"В указанный интервал средний обменный курс лея к доллару будет колебаться в пределах 18,47 - 19,63 лея", - говорится в документе.
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