Газовый вопрос: что ждет жителей республики в 2020 году

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставки газа от российского концерна "Газпром". Чем ближе дата "Х", тем больше накаляются страсти.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. В случае отсутствия транзита российского газа через Украину готовится обеспечение Молдовы "голубым топливом" реверсным путем по трансбалканскому маршруту, заявил глава управления поставок газа Валентин Тону. Об этом он сообщил на оперативном заседании главы подразделений "Молдовагаз".

В пресс-службе компании отметили, что согласно приложению о продлении срока действия контракта на поставку газа в Республику Молдова на период 2020-2022 годов с 16 по 20 декабря 2019 года будут закуплены имеющиеся мощности по транспортировке газа из Болгарии и Румынии.

Также отмечается, что представители "Молдовагаз", "Молдоватрансгаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" на видеоконференции подняли вопросы эксплуатации общих пунктов взаимоподключения и обеспечения транспортировки природного газа в регионе после 2020 года.

"Принято решение подписать соглашение о взаимоподключении (Interconnection Agreement) с партнером из Украины ("Оператор газотранспортной системы Украины") для всех общих трансграничных пунктов: Алексеевка, Ананьев, Гребенники, Лиманское и Каушаны", - сказано в сообщении "Молдовагаз".

Кроме того, как пояснили в компании, планируется заключить контракт на оказание услуг по транспортировке природного газа на территории Украины и Договор на оказание услуг по транспортировке природного газа на территории Республики Молдова.

"Председатель админсовета "Молдовагаз" Вадим Чебан распорядился, чтобы все эти документы были согласованы до 12 декабря 2019 года и, как можно скорее, переданы на утверждение в органы управления компании. Эти соглашения будут подписаны до конца 2019 года", - добавили в компании.

Ранее Чебан посетил с инспекцией газоизмерительную станцию в Каушанах, проверив ход работ по реконструкции для обеспечения в реверсном режиме поставок газа всем потребителям Молдовы.

"Компания "Молдоватрансгаз" при поддержке специалистов "Тираспольтрангаз" должна завершить необходимые работы по реконструкции к 15 декабря 2019 года. Речь идет об альтернативном методе закупки газа на границе с Румынией (Исакча) и Украиной (Орловка) через реверс по трансбалканскому маршруту", - добавили в "Молдовагаз".

В компании подчеркнули, что "в ближайший период действия АО "Молдовагаз" будут направлены на окончательное согласование и подписание дополнения по продлению контракта по поставкам природного газа с ПАО "Газпром", заключение соглашений по взаимоподключению с оператором газовой системы Украины, контрактов на транспортировку природного газа для трансграничных потребителей Республики Молдова и Украины, утверждение бюджетов газовых компаний на 2020 год, а также утверждение инвестиционной программы и плана капитального ремонта на следующий год".

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Дуэт Санду и Нэстасе

Экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду написала в понедельник на своей странице Facebook, что "осталось всего три недели до конца года, и в отсутствии договора между Украиной и Россией по транзиту газа, есть риск, что мы замерзнем в январе".

"Мы (правительство Санду – ред.) нашли два альтернативных решения: поставки газа в реверсном режиме по трансбаканскому маршруту и покупка у "Нафтогаза" с поставками через север страны", - отметила Санду.

По ее словам, 12 ноября - в день, когда пало правительство под ее руководством, планировалось завершить дискуссии с операторами из Румынии, Украины и Болгарии. При этом, она сообщила, что после ухода ее кабинета министров дискуссии с Румынией и Украиной заблокировались.

"Прошу коллег в парламенте срочно вызвать для представления отчета министра экономики и инфраструктуры, чтобы уточнить, когда все технические детали будут согласованы с газовыми операторами в Румынии и Украине", - добавила она.

Ее коллега по блоку ACUM лидер партии "Платформа "DA" Андрей Нэстасе заявил, что "Молдова - единственная страна в Европе, которая рискует замерзнуть этой зимой".

Ответ премьера дуэту

Глава молдавского кабмина Ион Кику поспешил ответить Санду и Нэстасе. Премьер намекнул, что озабоченные этим вопросом "все лето занимались принятием схем, дорогостоящим ремонтом из государственного бюджета двора дома, в котором они живут, а также другими подобными усилиями" вместо того, чтобы готовить страну к холодному сезону.

"У меня есть информация, что всемогущая госпожа кроме того, что обращается к партнерам по развитию, чтобы приостановить сотрудничество с Молдовой (пока она опять не станет премьером/президентом/прокурором и мамой нации), также идет по другому пути, чтобы помешать усилиям правительства решить энергетическую проблему, в том числе и с закупкой газа", — написал Кику на своей странице в Facebook.

Он упрекнул предыдущий кабмин в бездействии, "только в пятницу удалось исправить проблему с задержкой зарплат".

"Призываю граждан к спокойствию и прошу не поддаваться манипуляциям", - сказал Кику.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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