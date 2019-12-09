01:34 10 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Доллары и евро

Курс доллара и евро: как будут торговаться валюты во вторник

© CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1515/25/15152592.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191209/28494557/kurs-dollar-euro-evro-kak-budut-torgovatsya-valyuty-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 10 декабря. Основные игроки синхронно сдадут позиции. Евро за сутки опустится на 9 банов - до 19,2684 лея.

Табло курса евро в витрине операционной кассы
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Сюрпризы доллара и евро: что будет с курсом валют к концу 2019 года

Доллар же не будет предпринимать столь решительных действий и подешевеет во второй день рабочей недели на два бана. Таким образом, он расположится на отметке в 17,4021 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 9 декабря окажется российский рубль, который установился на уровне 0,2731 лея, а украинская гривна подешевела до 0,7343 лея. Румынский лей просядет до 4,0326 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Курс валют на ближайшие несколько дней: к чему готовиться


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
International Charity Bazar 2019
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться