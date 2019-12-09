Курс доллара и евро: как будут торговаться валюты во вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 10 декабря. Основные игроки синхронно сдадут позиции. Евро за сутки опустится на 9 банов - до 19,2684 лея.

Доллар же не будет предпринимать столь решительных действий и подешевеет во второй день рабочей недели на два бана. Таким образом, он расположится на отметке в 17,4021 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 9 декабря окажется российский рубль, который установился на уровне 0,2731 лея, а украинская гривна подешевела до 0,7343 лея. Румынский лей просядет до 4,0326 в пересчете на нацвалюту.

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