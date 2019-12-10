Почему в Молдове столько порченного картофеля: когда решат проблему

Картофель, один из базовых продуктов питания для жителей Молдовы, в последние года стал для всех роскошью. Все дело в высокой цене и низком качестве. Порядка 95% импортируемого картофеля поражено "кольцевой гнилью".

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Ситуация, с которой столкнулось множество жителей Молдовы: покупают на рынке картофель, выглядящий снаружи отлично, но уже дома во время очистки понимают, что большую часть продукта придется выкинуть.

Всему виной различные болезни, которыми поражен картофель.

Поздно обнаруживают

Проблему качества обсуждали импортеры и специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

По данным ANSA, порядка 95% импортируемого картофеля поражено "кольцевой гнилью" (бактерия Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus), она может "убить" даже все 100% урожая.

В последнее время в Молдову больше импортируют картофеля из Белоруссии, Российской Федерации и Украины.

Испорченный продукт принимают не по своей воле. На начальных этапах клубни выглядят отлично, а наличие бактерии можно выявить лишь в лаборатории.

Болезнь развивается во время перевозки продукта и уже на складах.

Как решить проблему

ANSA рекомендует не покупать картофель из регионов, где были зарегистрированы случаи заражения этой бактерией.

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Специалисты агентства проводили мониторинг импорта картофеля с 12 сентября по 5 декабря.

Из 621 пробы лишь 58 соответствовали стандартам качества. В указанный период 24 партии развернули обратно после проверки на молдавской границе.

Сколько картофеля импортируют в Молдову

За год в нашей стране употребляют порядка 330 тысяч тонн картофеля. Молдавские производители имеют возможность производить лишь 200 тысяч тонн.

В 2018 году в РМ импортировали 54 тысячи тонн картофеля в качестве посадочного материала и для употребления в пищу.

Это в условиях, когда молдавские производители получили урожай в 175 тысяч тонн картофеля (на 13% меньше, чем 2017 году). В домашних хозяйствах произвели порядка 130-140 тысяч тонн.

Согласно официальной статистике, весной 2019 года (апрель-май) в стране был внутренний дефицит картофеля, что в итоге сказалось на его цене, она выросла на 82%, до 35-40 леев за килограмм.

В начале 2019 года 80% импортированного картофеля было из Белоруссии. В ноябре фитосанитарные учреждения Белоруссии отправили ANSA перечень производителей. Тех, в чьем продукте находили опасную бактерию, помечали красным цветом.

Картофель стал роскошью

Согласно анализу министерства сельского хозяйства и регионального развития, один гражданин Республики Молдова потребляет в год в среднем 93 килограмма картофеля.

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Пока люди крайне недовольны, что вынуждены фактически выбрасывать деньги на ветер за некачественный продукт. К потерянным средствам добавляется и бесполезный физический труд, ведь овощи нужно где-то купить, принести домой, а потом приходится их почти в том же количестве выбрасывать.

Пожилым людям, проживающим в многоэтажках без лифта, такая ситуация особенно не нравится.

Приходится испытывать разочарование и в случае, если хочется отварить картофель в мундире на салаты.

Люди, с небольшими доходами рассказывают, что в последнее время стали добавлять картофель только в супы и борщи. А другие блюда, где картофель является основным ингредиентом, перешли в категорию роскоши.

Картофель, выращенный обычным способом, местного производства или импортный, стоит на рынке 12-14 леев за килограмм.

Цена органического картофеля - 16-25 леев за килограмм. Он хоть и стоит дороже, но его не приходится выбрасывать.

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