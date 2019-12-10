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Премьер Ион Кику

Кику о газовых переговорах: мы работаем ответственно, без истерик

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Экономика
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Sputnik Молдова
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Глава кабмина считает новые переговоры хорошим примером того, "как глубокие разногласия могут быть преодолены, если интересы людей ставятся на первое место".

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik, Анна Руссу. Премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику поприветствовал разблокирование переговоров между Россией и Украиной по транзиту газа. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Facebook.

Как уточнил Кику, по итогам парижского саммита в "нормандском формате" президент Украины заявил, что тема экспорта российского газа в Европу разблокирована и что начата работа над новыми деталями соглашения.

"Это хорошая новость для всех тех, кто зависит от энергоресурсов с Востока, включая нас, тех, кто живет и работает в Республике Молдова. Думаю, что это хороший урок о том, как можно преодолеть разногласия, если поставить на первое место интересы людей", - отметил Кику.

Газовая плита
© CC0 / Pixabay / JohnAdamsj
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Глава кабмина выразил сожаление, что некоторые столичные политики пугают население тем, что "люди будут сидеть в холоде".

Премьер также заявил, что молдавское правительство намерено "действовать ответственно, без истерик". Кабмин, по словам Кику, работает над решением вопроса, ведет дискуссии по поставкам газа, учитывая общественный интерес и ответственность за принятие решение.

Глава кабмина пообещал регулярно информировать граждан о ситуации с газом после 1 января 2020 года.

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