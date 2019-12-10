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Железные молдавские леи.

Молдавский лей пошел в наступление - сюрпризы на валютном рынке страны

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 11 декабря. Основные игроки синхронно сдадут позиции. Евро за сутки уступит еще 3 бана и будет стоит 19,23 лея.

Доллар подешевеет в третий день рабочей недели сразу на 5 банов. Таким образом, он расположится на отметке в 17,35 лея.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

Что касается остальных валют, то 11 декабря российский рубль проявит характерную ему твердость, его курс установился на уровне 0,27 лея, а украинская гривна не подешевеет и будет стоить 0,73 лея. Румынский лей просядет до 4,02 в пересчете на нацвалюту.

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Теги:
курс валют, евро, доллары, леи


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