Молдавский лей пошел в наступление - сюрпризы на валютном рынке страны

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 11 декабря. Основные игроки синхронно сдадут позиции. Евро за сутки уступит еще 3 бана и будет стоит 19,23 лея.
Доллар подешевеет в третий день рабочей недели сразу на 5 банов. Таким образом, он расположится на отметке в 17,35 лея.
Что касается остальных валют, то 11 декабря российский рубль проявит характерную ему твердость, его курс установился на уровне 0,27 лея, а украинская гривна не подешевеет и будет стоить 0,73 лея. Румынский лей просядет до 4,02 в пересчете на нацвалюту.
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