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Газ

Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

© CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191211/28510111/postavki-gaza-moldova-ebrr-o-chem-zayavili-pravitelstvo-respubliki.html

Соглашение между правительством республики и ЕБРР направлено на обеспечение энергетической безопасности Молдовы в случае необходимости.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику и исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне (Matteo Patrone) подпишут в среду финансовое соглашение, которое позволит закупать резервы газа на сумму в 50 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Данный документ, как пояснили в кабмине, направлен на обеспечение энергетической безопасности республики в случае необходимости.

Ранее в правительстве приняли решение инициировать переговоры по проекту Соглашения о поддержке проекта "Инструмент закупки газа в чрезвычайной ситуации" между Молдовой и ЕБРР.

Газовая плита
© CC0 / Pixabay / JohnAdamsj
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Тогда премьер заявлял, что это запасной сценарий на случай, если появятся проблемы с транзитом природного газа через Украину после 1 января 2020 года. По его словам, разработанный вариант направлен на обеспечение энергетической безопасности страны.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставках газа российским концерном "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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Глава правительства уже оговаривал основные сценарии поставок газа в Молдову в 2020 году:

  • Первый – получение природного газа по традиционному маршруту, то есть транзитом через Украину, по цене, которую официальному Кишиневу удалось согласовать в ходе диалога с Москвой, - 172-173 доллара за тысячу кубометров.
  • Второй - это поставка газа "Газпромом" на границе Молдовы через Турецкий поток, Болгарию, Румынию - трансбалканский маршрут. При этом, цена на входе в Молдову будет такой же, 172-173 доллара, вне зависимости от длины маршрута.
  • Третий - закупка "голубого топлива" компанией "Молдовагаз" у других операторов из Украины или Европы в случае, если не сработает ни один из вышеназванных сценариев.
  • Четвертый - самый нежелательный. Власти могут обеспечивать примерно 40-50 дней отопление Кишинева, выработку определенной части электроэнергии за счет собственных запасов мазута.

Молдавский премьер выразил уверенность, что до четвертого сценария ситуация не дойдет.

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