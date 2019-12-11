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Линия электропередач

Молдова может получить почти 100 миллионов евро: на что их потратят

© Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191211/28510473/moldova-mozhet-poluchit-pochti-100-millionov-evro-na-chto-ikh-potratyat.html

Почти сто миллионов евро могут предоставить Молдове для соединения электрических сетей с соседней Румынией.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Молдова получит два крупных гранта на развитие сектора энергетики. Речь идет о помощи, которую предоставит Европейский банк реконструкции и развития: Молдове выделят грант в размере до 39,94 миллионов евро. Помимо этого, Всемирный банк предоставит Молдове помощь в размере 61 миллиона евро.

Здание молдавской ГРЭС
© Sputnik / В. Седачев
Перспективы развития молдавской энергетики
Как уточнили в парламенте республики, средства будут направлены на реализацию проекта взаимоподключения электрических сетей с Румынией, а именно - строительство и ввод в эксплуатацию электросетей. Работы проведут в Вулканештах и Кишиневе.

В высшем законодательном органе страны отметили, что "это позволит создать прозрачный и конкурентоспособный рынок электроэнергии с его последующей интеграцией в региональный рынок Европейского союза".

Часть средств планируется потратить на оборудование новой диспетчерской государственного предприятия Moldelectrica, а также модернизацию системы подсчета.

За ходом реализации проекта проследит министерство экономики и инфраструктуры. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции предложит парламенту на пленарном заседании ратификацию этих двух грантовых соглашений.

 

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Теги:
энергетика, Румыния, Молдова, Всемирный банк, грант


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