В Кишиневе представлен проект бюджета на 2020 год

Дефицит в муниципальном бюджете Кишинева на следующий год может составить порядка 291 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Главное управление финансов Кишиневского муниципального совета (КМС) вынесло на обсуждение проект бюджета Кишинева на 2020 год, сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) молдавской столицы.

Затем он будет представлен на рассмотрение и утверждение КМС.

"Проект бюджета на 2020 год предусматривает доходы в размере 4,3 миллиарда леев, включая переводы из государственного бюджета в размере 2,4 миллиарда леев, а также расходы в размере 4,6 миллиарда леев", - говорится в сообщении.

В примэрии уточнили, что ожидаемый бюджетный дефицит может составить 291,6 миллиона леев.

С документом можно ознакомиться на сайте примэрии. Все граждане могут высказать свои предложения до 23 декабря 2019.

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