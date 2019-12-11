17:14 11 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Примэрия Кишинева

В Кишиневе представлен проект бюджета на 2020 год

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2803/23/28032343.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191211/28511061/chisinau-proekt-byudzheta-na-2020-god.html

Дефицит в муниципальном бюджете Кишинева на следующий год может составить порядка 291 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Главное управление финансов Кишиневского муниципального совета (КМС) вынесло на обсуждение проект бюджета Кишинева на 2020 год, сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) молдавской столицы. 

Дом Правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бюджет-2020 одобрен с дефицитом в 7,4 миллиарда леев
Затем он будет представлен на рассмотрение и утверждение КМС.

"Проект бюджета на 2020 год предусматривает доходы в размере 4,3 миллиарда леев, включая переводы из государственного бюджета в размере 2,4 миллиарда леев, а также расходы в размере 4,6 миллиарда леев", - говорится в сообщении. 

В примэрии уточнили, что ожидаемый бюджетный дефицит может составить 291,6 миллиона леев.

С документом можно ознакомиться на сайте примэрии. Все граждане могут высказать свои предложения до 23 декабря 2019. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Зеленый кошмар: Кишинев рискует остаться без одного из своих символов
Задержание в аэропорту Кишинева: подозреваемую взяли с поличным
Ограничение движения транспорта в центре Кишинева: с чем связаны эти меры
От этих изменений мэрия Кишинева не откажется: о чем предупредил Чебан
Теги:
примэрия Кишинева, бюджет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Чем запомнился бывший мэр Москвы - фото
Нормандский формат привел к потеплению в отношениях России и Украины
"Нормандский формат" привел к потеплению в отношениях России и Украины
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться