Нацбанк принял решение по денежной политике: кого это коснется

Решение Нацбанка направлено на сохранение инфляции в вариативном диапазоне 1,5 процентного пункта от целевого показателя инфляции в 5%.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) понизил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, с 7,5% годовых до 5,5%. Это решение принято на заседании Исполкома в среду.

"Решение о снижении величины основных инструментов денежно-кредитной политики принято с целью сохранения инфляции в вариативном диапазоне 1,5 процентного пункта от целевого показателя инфляции в 5%. Это является оптимальной ситуацией для развития национальной экономики. В то же время решение по новой базисной ставке рефинансирования соответствует прежним прогнозам Нацбанка", - пояснил финрегулятор.

Ранее глава НБМ Октавиан Армашу в ходе представления последнего Отчета по инфляции заявлял, что регулятор должен скорректировать свою денежную политику в направлении ее ослабления, поскольку в следующем году ожидается снижение уровня инфляции.

Также на заседании исполкома Нацбанка приняли решение понизить на 2% ставки по кредитам overnight — до 8,5% и по депозитам overnight — до 2,5% годовых.

Следующее заседание Исполкома НБМ по денежной политике запланировано на 29 января.

Следует отметить, что в последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 31 июля, увеличив ее тогда с 7% до 7,5%.

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