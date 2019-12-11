Стоит ли гражданам Молдовы в четверг бежать в валютные кассы - подробности

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 12 декабря. Основные игроки опять дружно окажутся в проигрышном положении перед молдавским леем. Евро за сутки уступит еще два бана и будет стоит 19,21 лея.
Доллар подешевеет в четвертый день рабочей недели еще на один бан. Таким образом, он расположится на отметке в 17,34 лея.
Что касается остальных валют, то 11 декабря российский рубль проявит твердость, его курс установился на уровне 0,27 лея, а украинская гривна не подешевеет и будет стоить 0,73 лея. Румынский лей также будет крепок, его обменный курс составит 4,02 в пересчете на нацвалюту.
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