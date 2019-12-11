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Стоит ли гражданам Молдовы в четверг бежать в валютные кассы - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 12 декабря. Основные игроки опять дружно окажутся в проигрышном положении перед молдавским леем. Евро за сутки уступит еще два бана и будет стоит 19,21 лея.

Доллар подешевеет в четвертый день рабочей недели еще на один бан. Таким образом, он расположится на отметке в 17,34 лея.

Железные молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
Молдавский лей пошел в наступление - сюрпризы на валютном рынке страны
Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

Что касается остальных валют, то 11 декабря российский рубль проявит твердость, его курс установился на уровне 0,27 лея, а украинская гривна не подешевеет и будет стоить 0,73 лея. Румынский лей также будет крепок, его обменный курс составит 4,02 в пересчете на нацвалюту.

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Теги:
курс валют, евро, доллар


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