Фиолетовое "обаяние" - молдавские сливы покоряют рынки России и Европы

На протяжении всего 2019 года, подходящего к концу, экспорт молдавских слив за рубеж показывал высокие темпы роста.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik, Андрей Петрик. Молдавские фрукты медленно, но верно завоевывают новые ниши на российских и европейских рынках. И это - неудивительно.

Они - качественные и, самое главное, - экологически чистые. Их вкус и аромат не могут оставить потребителей в целом ряде стран равнодушными. Об этом свидетельствуют показатели экспорта по ряду категорий плодоовощной продукции. В частности, растет экспорт в Российскую Федерацию и страны Европейского Союза молдавской сливы.

По официальным данным, за 11 месяцев текущего года экспорт этого молдавского фрукта за рубеж составил более 60 тысяч тонн. Слива на экспорт идет, что называется, на "ура", поскольку в промышленных холодильниках молдавских садоводов остались лишь небольшие объемы этого фрукта. © Sputnik / Томас Тхайцук Квоты на экспорт слив в ЕС оказались в два раза меньше необходимого

По сравнению с прошлым годом экспорт сливы значительно увеличился - в 2018 году показатель поставок этого фрукта за рубеж составил 47,5 тысячи тонн. Соответственно, за 11 месяцев текущего года этот показатель уже вырос на 12,5 тысячи тонн.

Основные экспортные поставки молдавской сливы осуществляются на российский рынок - 33,6 тысячи тонн. За Россией следует Румыния - туда поставлено 8,7 тысячи тонн. Остальная доля экспорта сливы приходится на страны Европейского Союза. Общий обем урожая сливы в Молдове в 2019 году составил 109 тысяч тонн - таковы официальные данные, представленные молдавским министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

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