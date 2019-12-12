Премьеры Молдовы и Украины обсудили поставки и транзит газа в республику

Хотя в правительстве сообщили, что премьеры подняли газовую тему, все детали по поводу хода переговоров между Киевом и Кишиневом не назвали.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику обсудил с главой правительства Украины Алексеем Гончаруком поставки газа в республику и его транзит после 31 декабря 2019 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе кабмина республики.

"В список обсужденных вопросов была включена и газовая тема. В частности, поставки газа и его транзит после 31 декабря 2019 года, которые зависят от соглашения между Россией и Украиной", - отметили в пресс-службе кабмина.

Однако подробности этих переговоров не уточняются.

Также главы правительств подняли вопросы, связанные с укреплением безопасности в регионе, либерализацией авто и авиатранспорта, расширением единого контроля на общей границе с помощью внедрения механизма новых контрольно-пропускных пунктов. Вместе с тем шли дискуссии об антидемпинговых мерах, предложенных украинским кабмином по ряду продуктов, которые влияют на молдавских производителей.

Украинский премьер отметил, что в будущем может быть создана свободная экономическая зона между Молдовой и Украиной.

Кику о газовых переговорах: мы работаем ответственно, без истерик>>>

Главы правительств условились организовать заседание сопредседателей межправительственной молдавско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кику находится с рабочим визитом в Киеве. Помимо него в состав молдавской делегации входят вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, глава Минэкономики Анатол Усатый и другие официальные лица.

Газовый вопрос: что ждет жителей республики в 2020 году>>>

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставках газа российским концерном "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK