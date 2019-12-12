Вадим Чебан рассказал, как формируется цена на газ для республики

По словам главы "Молдовагаз", учитывая, что в апреле 2019 года цены на газойль 0,1 и мазут с содержанием серы 1% снизились, в 2020-м закупочная цена на природный газ может уменьшиться примерно до 173 долларов.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Все выявленные внутренние резервы в 2019‑2020 годах направят на покрытие сложившихся отклонений от стоимости закупки газа. Об этом заявил руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью порталу "Евразия эксперт".

"Цена на природный газ, поставляемый по действующему контракту, определяется ежегодно по формуле, учитывающей цену реализации газа "Газпромом" в страны дальнего зарубежья за последние девять месяцев, предшествующего году поставки газа", - заявил Чебан.

По его словам, цена на "голубое топливо" устанавливается ежеквартально на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября, в зависимости от изменения цен на газойль 0,1 и мазут с содержанием серы 1%.

"Данные публикуются в Platt's Oilgram Price Report в разделе European monthly averages Cargoes FOB Med. Basis Italy и являются среднеарифметическим значением между высшей и низшей котировками", - пояснил он.

Как отметил Чебан, учитывая, что в апреле 2019 года цены на газойль 0,1 и мазут с содержанием серы 1% снизились, в 2020-м закупочная цена на природный газ может уменьшиться примерно до 173 долларов.

"Однако "Молдовагаз" еще не получил расчеты "Газпрома", чтобы можно было как-то их прокомментировать", - добавил он.

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В действующем среднегодовом тарифе, утвержденном Национальным агентством по регламентированию в энергетике Молдовы, в 2018 году средняя закупочная цена природного газа составляла 178,5 доллара при курсе 17,68 леев за доллар или 3155,88 леев за тысячу кубометров. А вот фактическая средняя закупочная цена за 10 месяцев 2019-го достигла 237,31 долларов при среднем курсе 17,42 леев за доллар или 4134,4 леев за тысячу кубометров.

"По нашим подсчетам, в первом квартале 2020 года закупочная цена прогнозируется на уровне 175‑180 доллара. Есть прогноз "Газпрома" на уровне 173 долларов. В то же время, мы не можем дать точный прогноз цены, хотя не исключаем ее целевое значение в интервале 173‑175 долларов за тысячу кубов", - подчеркнул он.

Чебан заявил, что дополнительные доходы от положительных тарифных отклонений, полученные ранее, сейчас направляются на возмещение части стоимости приобретенного природного газа.

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"Все выявленные внутренние резервы в 2019‑2020 годах также будут направлены на покрытие сложившихся отклонений от стоимости приобретения газа", - подчеркнул глава "Молдовагаз".

Как отметил руководитель газовой компании, внутренние резервы формируются большей частью за счет уменьшения объема технологического расхода и технических потерь "голубого топлива" в передающих сетях природного газа и в распределительных сетях природного газа, экономии и оптимизации других затрат и расходов.

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