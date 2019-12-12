Биржевые площадки в Европе или "Газпром": где Молдове выгоднее покупать газ

Глава "Молдовагаз" отметил, что средняя цена российского природного газа ниже европейской, купленной на биржах и хабах.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Российский природный газ наиболее выгодный и приемлемый для Молдовы исходя из всех источников, а также экономических и технических анализов. Об этом заявил руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью порталу "Евразия эксперт".

"Сегодня для Молдовы, конечно же, выгоднее покупать природный газ напрямую по действующему контракту от "Газпрома", чем приобретать тот же природный российский газ на европейском рынке. На это есть как минимум пять аргументов", - отметил глава "Молдовагаз".

По его словам, "Газпром" - надежный партнер республики в течение долгих лет.

"Продление договора на три года обеспечивает в полном объеме поставку и транспортировку природного газа в Молдову для всех потребителей. Средняя цена российского природного газа ниже европейской, купленной на биржах и хабах. Цена газа из России включает транспортировку до границы Молдовы, и это важный элемент", - сказал Чебан.

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Как пояснил руководитель "Молдовагаз", с точки зрения логистики газовые магистрали спроектированы наиболее выгодным образом – топливо приходит по кратчайшему маршруту.

"Поэтому из всех источников, а также исходя из экономических и технических анализов, считаем, что наиболее выгодным и приемлемым является российский природный газ", - подчеркнул он.

Где Молдове покупать газ выгоднее

По словам Чебана, когда есть долгосрочный контракт, как у "Молдовагаз" с "Газпромом", то в него включено много пунктов. "У нас нет авансовых платежей, есть только графики оплаты. Однако, если покупать природный газ на бирже, то нужен аванс. Плюс, нужно учитывать расходы на транспортировку", - пояснил глава "Молдовагаз".

Как отметил руководитель компании, чтобы доставить в республику этот газ требуется еще плюс 80 долларов к цене.

"И выйдут те же 200 долларов, по которым "Молдовагаз" покупает газ сейчас по долгосрочному газовому контракту с ПАО "Газпром", поскольку летом на биржевых площадках газ будет обходиться не дешевле с учетом транспортировки в нашу страну, а зимой будет на порядок дороже", - обратил внимание Чебан.

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Как формируется цена на газ

Говоря о цене на "голубое топливо", Чебан пояснил, что она исчисляется с учетом динамики цен на нефтепродукты за последние девять месяцев.

"Берутся данные за апрель-декабрь прошлого года и базовая цена на газ в Европе, все это умножается на коэффициенты, и мы приходим к цене допустим 200 долларов за тысячу кубометров. Так вот 200 долларов – когда в январе такая цена на российский газ для нас по контракту, и 300 долларов – цена газа на хабе в Европе – это большая разница. Поэтому нам контракт с "Газпромом" дает определенную гибкость", - подчеркнул Чебан.

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Преимущества сотрудничества с "Газпромом"

Как считает руководитель "Молдовагаз", самое главное, обладая долгосрочным контрактом с ПАО "Газпром", у республики есть ресурс, который может быть доставлен в Молдову из любой точки. При этом, как пояснил он, данный газ дешевле для страны, поскольку республика больше потребляет природного газа в зимний период – с декабря по февраль.

"Сегодня позиция "Молдовагаз" заключается в том, что мы готовы покупать газ в любой точке Европы, в том числе, используя альтернативные маршруты, реверсные поставки через трансбалканский коридор, по "Турецкому потоку", и технологически это возможно", - заявил Чебан

Он обратил внимание, что, если покупать газ на бирже в Европе, то нужно иметь сразу большие суммы для закупок.

"К примеру, нужно купить 200 миллионов кубометров газа для правого берега Днестра только на один месяц, а с учетом левого берега – 400 миллионов кубов. И нужно 90 миллионов долларов заплатить сразу за месяц. Мы еще не готовы к осуществлению таких крупных закупок сразу", - добавил Чебан.

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По его словам, у Молдовы есть гибкий контракт с "Газпромом", "и он намного выгоднее для нас, тем более цена".

"Исходя из котировок, (контракт с "Газпромом" – ред.) дает возможность иметь цену на газ по формуле 170-175 долларов за тысячу кубометров в следующем году. Была озвучена уже цена в 173 доллара на границе с Молдовой. Считаю, что это хорошая цена", - подчеркнул Чебан.

Готовность к реверсу

Главный предновогодний вопрос, который волнует многих молдавских граждан, - будет ли республика получать природный газ с 1 января 2020 года, и как это отразится на их карманах.

Компании "Молдовагаз" впервые удалось реализовать для страны альтернативный маршрут поставок природного газа всем потребителям республики, несмотря на неопределенность транзита "голубого топлива" через газотранспортные сети Украины.

Три крупнейшие компании комплекса природного газа "Молдовагаз", Moldovatransgaz и "Тираспольтрансгаз" провели работы по реконструкции магистрального газопровода Шебелинка-Днепропетровск-Кривой-Рог-Измаил (ШДКРИ) для дальнейшего обеспечения приема природного газа в реверсном режиме через газоизмерительную станцию (ГИС) Каушаны.

В "Молдовагаз" отметили, что работы по реверсу природного газа через Трансбалканский коридор находятся на завершающей стадии. В настоящее время все силы направлены на то, чтобы закончить соответствующие работы до 20 декабря 2019 года.

"Реализуя это, Республика Молдова готова будет с 1 января 2020 года получать природный газ в реверсном режиме через Трансбалканский коридор. Важно отметить, что стоимость работ, проводимых на ГИС Каушаны, не повлияет на повышение тарифов на природный газ для конечных потребителей", - сообщается в пресс-релизе предприятия.

Ожидается, что Трансбалканский коридор будет открыт для Республики Молдова с 1 января 2020 года.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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