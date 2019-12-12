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Курс валют на ближайшие дни: что готовят евро и доллар

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191212/28531040/curs-valyut-na-blizhayshie-dni-chto-gotovyat-evro-euro-dollar.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 13 декабря, и выходные.

Евро за сутки подорожает на семь банов и установится на отметке в 19,2828 лея.

Доллар - единственный из всех основных игроков сдаст позиции. Так, "зеленый" просядет на два бана и разместится на уровне 17,3212 лея.

Табло курса евро в витрине операционной кассы
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Сюрпризы доллара и евро: что будет с курсом валют к концу 2019 года

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 13 декабря и на выходные окажется российский рубль, который установился на уровне 0,2742 лея, а украинская гривна подорожала до 0,7352 лея, а румынский лей - до 4,035 в пересчете на нацвалюту.

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