Кику обсудил в Киеве транзит газа через Украину: что ждет Молдову

Глава молдавского кабмина после визита в Киев рассказал, что поднял газовый вопрос в дискуссиях с украинской стороной.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что официальный Кишинев по-прежнему надеется, что Москва и Киев придут к общему знаменателю по вопросу транзита газа через Украину. Об этом он заявил на оперативном заседании правительства, на котором глава кабмина подвел итоги визита в соседнюю страну.

"После вчерашних дискуссий остаемся оптимистами, что Россия и Украина придут к соглашению в том, что касается транзита газа, и мы будем получать топливо по общему маршруту", - сказал Кику.

По его словам, накануне он обсудил в Киеве и запасные варианты поставок газа в Молдову.

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"То, что мы вчера обсуждали в Киеве, - резервные сценарии, о которых многократно говорили, в том числе, поставки газа в реверсном режиме. В этом случае, как известно, необходимо подписать много контрактов. У нас есть вся необходимая поддержка со стороны Украины в том, чтобы завершить этот процесс в самые короткие сроки", - добавил молдавский премьер.

Как отметил Кику, "украинская сторона заверила, что готова представлять газ и электроэнергию после 1 января в случае, если ни одна из этих схем поставок не будет работать".

"Однако уверен, что мы не дойдем до такого сценария", - подчеркнул Кику.

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В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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