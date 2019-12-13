Спор транспортников и правительства по поводу тарифа на перевозки: кто кого

Очередной виток в противостоянии пассажироперевозчиков и властей – новый раунд переговоров запланирован на эту пятницу.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Глава молдавского кабинета министров Ион Кику заявил, что в споре между властями и операторами междугородних пассажирских перевозок по вопросу повышения тарифа необходимо прийти к компромиссу.

"В среду состоялась забастовка транспортников. Они выбрали подобный инструмент для начала диалога с правительством. Изначально сказал, что он неэффективный. В среду министр экономики вел с ними дискуссии, а сегодня в 15.00 намечен следующий раунд дискуссий", - заявил Кику на брифинге в пятницу.

По его словам, речь не идет об односторонних уступках, "есть процесс переговоров – необходимо прийти к компромиссу, а этого можно добиться, когда обе стороны проявляют понимание и хоть что-то уступают".

"Правительство, как и общество, заинтересовано в развитии транспортной отрасли. Это очень важный сектор. Мы заинтересованы и обеспокоены безопасностью пассажиров. А в условиях, когда этот сектор не может обеспечить финансовую независимость, поставленные нами цели трудно достичь", - добавил Кику.

Он отметил, что пока не может раскрыть подробности переговоров, потому что очень много требований как от властей, так и от транспортников.

Как заявил премьер, среди моментов, на которых настаивает правительство, значатся обеспечение экономическими агентами безопасности ПДД, соблюдение налогового законодательства и другое. "Главное требование перевозчиков – повышение тарифа, который не менялся в течение нескольких лет", - сказал Кику.

Позиция перевозчиков

Представители компаний, которые занимаются междугородними пассажирскими перевозками, утверждают, что в вопросе повышения тарифа будут до последнего отстаивать свои интересы.

"Наше последнее требование: если они принимают нетарифные меры, оговоренные в проекте меморандума, который мы предложили, то мы согласны работать по 74 бана за километр. Если нет - то 92 бана", - заявил журналистам председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса в ходе акции протеста, которая прошла в среду в Кишиневе.

На вопрос, что будет, если не утвердят ни тариф в 74 бана за километр, ни тариф в 92 бана, Алекса заявил: "тогда станем".

"Остановимся и на неделю, и на месяц… До всеобщей забастовки пока не дошло, но она еще может быть. Каждый шаг, каждые меры, на которые мы идем, будут более жесткими", - добавил он.

По словам Алексы, на сегодняшний день водитель в среднем получает до трех тысяч леев. "То, что они заложили в тарифе, - две тысячи леев с учетом того, что тариф должен быть 58 банов за километр, а мы работаем с 48", - пояснил он.

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Председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков обратил внимание на то, что социальные проблемы, касающиеся низких пенсий и зарплат, не могут решаться за счет тарифа.

Что делать с тарифом?

Экономический эксперт Вячеслав Ионица обратил внимание, что автоперевозчики в течение долгого времени требуют повысить тарифы, а власти стараются избегать дискуссий на эту тему. Однако, как считает аналитик, такое поведение со стороны правительства не решает проблему, а усугубляет ее.

В последний раз тариф менялся в 2014 году, когда его повысили с 0,38 до 0,48 лея за километр.

Как считает экономист, есть три основные проблемы, по которым предложены решения, направленные на улучшение ситуации в области общественных пассажирских перевозок без того, чтобы бить по карману жителей страны.

Ионица обратил внимание на рост расходов автоперевозчиков. "С 2014 года, когда в последний раз повышался тариф, текущие затраты транспортников значительно выросли. В частности, это касается выплаты заработной платы водителям", - добавил аналитик.

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По его словам, в рассматриваемый период средняя зарплата по экономике выросла на 80% - с 4090 до 7400 леев в 2019 годы. "Конечно, транспортники вынуждены повышать зарплату в отрасли меньше, чем в целом по экономике", - считает эксперт.

Он пояснил, что сфера пассажирских перевозок характеризуется раздробленным рынком, что уникально в Европе.

"На данный момент на рынке работают 498 компаний, которые обслуживают более семи тысяч маршрутов, из которых четыре тысячи - районные, остальные три – международные. Две трети парка – микроавтобусы вместимостью до 20 человек. Большое количество операторов имеют по одной или по два-три машины, нет кооперации в деле оптимизации маршрутов и сокращения затрат", - считает Ионица.

По мнению аналитика, дробление рынка пассажирских перевозок, в особенности внутреннего, способствует, по меньшей мере, двум негативным тенденциям: большие затраты и, соответственно, повышение тарифов объясняются неэффективной системой организации перевозок. Как считает эксперт, оптимизация междугородних маршрутов позволила бы снизить затраты минимум на 20%.

"В условиях, когда работают порядка 500 микрокомпаний, очень трудно обеспечить, к примеру, обязательный контроль водителей и транспортных средств перед выходом в рейс", - отметил Ионица.

Он обратил внимание на то, что высокие затраты, которые не покрывают тарифы, вынуждают операторов идти на рискованную экономию.

"Самая большая экономия – на капитальных инвестициях. Операторы не могут позволить себе обновление парка, и по дорогам страны пассажиров перевозят 11,5 тысячи автобусов, возраст которых свыше 26 лет. Более 50 процентов машин – "гробы на колесах", которые подвергают опасности жизнь и безопасность пассажиров", - отметил экономист.

Как подчеркнул аналитик, самое легкое решение - резко повысить тарифы, однако оно не самое лучшее.

"Тарифы необходимо устанавливать постепенно, последовательно, параллельно с реформированием и оптимизацией системы пассажирских перевозок", - считает Ионица.

Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели уже одну забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородним маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры в тот момент высказались против повышения тарифа.

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