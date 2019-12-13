Глава Минэкономики Молдовы: что будет с поставками газа в республику

Министр отметил, что официальный Кишинев находится в ожидании, но считает, что вероятность подписания нового договора по транзиту до 1 января очень высока.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Официальный Кишинев надеется, что с 1 января 2020 года российский газ будет поступать в республику по традиционному маршруту – транзитом через Украину. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый на пресс-конференции по итогам Совета министров Энергетического сообщества.

"Вчера в Брюсселе состоялось заседание операторов, транспортирующих газ, в котором приняли участие представители всех стран, входящих в реверсный маршрут по трансбалканскому пути, в том числе Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы", - сказал Усатый.

По его словам, были подтверждены объемы газа, который будет проходить по этому маршруту, - "минимум 15 миллионов кубометров в день (это абсолютный максимум, необходимый для Молдовы) будет обеспечиваться через трансбалканский коридор".

Биржевые площадки в Европе или "Газпром": где Молдове выгоднее покупать газ>>>

"Вчера также состоялась встреча премьеров Молдовы и Украины, где был подтвержден тот факт, что все договоры, которые еще должны быть подписаны между операторами газовых систем двух стран, заключат на следующей неделе", - добавил Усатый.

По его словам, продвигаются переговоры между операторами систем Украины и Румынии, чтобы взаимоподключиться через газоизмерительную станцию Исакча.

Вадим Чебан рассказал, как формируется цена на газ для республики>>>

"Мы надеемся, что с 1 января будет по-прежнему стандартный маршрут транзита. Знаем, что между представителями России и Украины ведутся очень тесные дискуссии, знаем, что они (дискуссии - ред.) модерируются нашими партнерами из Евросоюза. Рассчитываем на договор в этом смысле", - сказал глава Минэкономики.

"Находимся в ожидании, - добавил министр, - но считаем, что вероятность подписать новый договор по транзиту до 1 января очень высока".

Как отметил Усатый, дискуссии в рамках Совета министров Энергетического сообщества оказались весьма конструктивными. В обсуждениях приняли участие, в том числе, вице-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик, директор секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач. Стороны обсудили вопросы безопасности поставок газа и сотрудничества стран в этой сфере.

По словам Усатого, подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа между Минэкономики Молдовы и министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"В практическом смысле этот Меморандум должен подтвердить, что в случае возможного кризиса в обеспечении потребителей наших стран газом власти обоих государств и лица, принимающие решения, приложат совместные усилия для преодоления этого кризиса", - сказал Усатый.

Он добавил, что меморандум подтверждает меры и действия, предпринятые Республикой Молдова по поставкам природного газа с 1 января 2020 года.

Как отметил украинский вице-министр, меморандум закрепляет намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа. Кроме того, как пояснил чиновник, документ направлен на устранение и предупреждение серьезных нарушений в энергетических сетях, а также на эффективное предотвращение и смягчение перебоев в поставках природного газа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK