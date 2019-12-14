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Министры сельского хозяйства Молдовы и России обсудили новые проекты

пресс-служба Минсельхоза РМ
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191214/28543911/Ministry-selskogo-khozyaystva-Moldovy-i-Rossii-obsudili-novye-proekty.html

Минсельхоз Молдовы активно работает над тем, чтобы молдавская продукция сельского хозяйства в большем объеме поставлялась на российский рынок.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Вопросы торговли, пошлин, а также возможность открытия хабов обсудили министры сельского хозяйства России и Молдовы Дмитрий Патрушев и Ион Пержу.

Ион Пержу, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Встреча глав ведомств состоялась в пятницу в Москве, где прошло заседание участников межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ.

"В рамках события Ион Пержу провел переговоры с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым. Стороны подняли тему инициирования проекта строительства центров торговли и логистики (хабов) на территории Молдовы, согласно протоколу 15-го заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении пресс-службы молдавского минсельхоза.

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Помимо этих вопросов, Пержу и Патрушев обсудили товарооборот продовольственных товаров и проблему пошлин для молдавской продукции. Также была затронута проблема транзита молдавских товарах в Россию через Украину.

Долгосрочное развитие молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Ее работа после трехлетнего перерыва была восстановлена в сентябре этого года.

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