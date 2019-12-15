В 2020 году сельхозпродукция из Молдовы выйдет на рынок России без пошлин

Российская сторона выразила готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной продукции, а также консервированной и винной продукции.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Власти Российской Федерации выразили готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной, консервированной и винной продукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу, который находился в России с рабочим визитом.

В Москве Пержу принял участие в 32-м заседании межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, в рамках которого у него состоялась встреча с главой минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым.

"Хорошей новостью является то, что российская сторона выразила готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной продукции, а также консервированной и винной продукции", - заявил Пержу.

Кроме того, министр сообщил, что по заверению российской стороны, в 2020 году овощи, фрукты, консервированные продукты, а также молдавские вина выйдут на российский рынок без уплаты таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить более 300 миллионов леев.

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