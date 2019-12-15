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В 2020 году сельхозпродукция из Молдовы выйдет на рынок России без пошлин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191215/28551122/v-2020-godu-selkhozproduktsiya-iz-moldovy-viydet-na-rynok-rossii-bez-poshlin.html

Российская сторона выразила готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной продукции, а также консервированной и винной продукции.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Власти Российской Федерации выразили готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной, консервированной и винной продукции.

пресс-служба Минсельхоза РМ
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Об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу, который находился в России с рабочим визитом.

В Москве Пержу принял участие в 32-м заседании межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, в рамках которого у него состоялась встреча с главой минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым.

"Хорошей новостью является то, что российская сторона выразила готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной продукции, а также консервированной и винной продукции", - заявил Пержу.

Кроме того, министр сообщил, что по заверению российской стороны, в 2020 году овощи, фрукты, консервированные продукты, а также молдавские вина выйдут на российский рынок без уплаты таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить более 300 миллионов леев.

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Теги:
сельское хозяйство


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