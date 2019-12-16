Стоит ли бежать в "валютки" - как молдавский лей начал "обменную" неделю

В Национальном банке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" в начале нынешней недели.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 16 декабря. Ряд основных игроков на рынке окажется в выигрышном положении перед молдавским леем. Евро за выходные "набрал вес" сразу на шесть молдавских банов, а его обменный курс установился в начале недели на уровне 19,34 лея.

"Наступает на пятки" своему молдавскому собрату и румынский лей, который за выходные отыграл еще один бан. Обменный курс румынского "льва" в понедельник установился на отметке в 4,04 - в переводе на молдавское платежное средство. © Sputnik / Наталья Селиверстова Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м

Спасовал перед леем за субботу и воскресенье американский доллар, который стал дешевле на два бана. В понедельник он торгуется по 17,30 лея.

Продолжительную стабильность на молдавском валютном рынке показывают российский рубль и украинская гривна, которые продаются в понедельник по 0,27 и 0,73 лея, соответственно.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро наоборот несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

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