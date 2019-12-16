Газовый вопрос: Додон рассказал, есть ли риски для Молдовы в новом году

Официальный Кишинев настроен оптимистично в отношении того, что газ будет поставляться в республику по традиционному маршруту - транзитом через Украину.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что рисков с обеспечением страны газом и электроэнергией нет. Об этом он заявил в понедельник по итогам встречи со спикером парламента Зинаидой Гречаной и примаром Кишинева Ионом Чебаном.

"Важным вопросом на этой неделе остается все, что касается подготовки к зимнему сезону и энергетического сектора. Имею ввиду поставки газа и связанные с этим сценарии. Известно, что практически завершаются дискуссии между Россией и Украиной. Мы настроены оптимистично, что газ будет поставляться по транзитному газопроводу через Украину - базовый сценарий", - сказал Додон.

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По его словам, у нас подписаны все необходимые контракты для запасных сценариев.

"Таким образом, с 1 января рисков с обеспечением газом и электроэнергией для Молдовы нет", - заверил президент.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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