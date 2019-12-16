Договоренности между Кишиневом и Москвой: что ждет молдавский бизнес в 2020-м

Грядет расширение списка экспортеров молдавской плодоовощной, консервной и винной продукции и перспектива увеличения авторизаций для перевозчиков.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Российская сторона выразила готовность пополнить список экспортеров молдавской плодоовощной, консервной и винной продукции. Об этом проинформировал президента Молдовы Игоря Додона министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу.

Глава Минсельхоза в беседе с главой республики подвел итоги своего визита в Москву, в рамках которого у него состоялась встреча с министром сельского хозяйства России, сопредседателем молдавско-российской комиссии Дмитрием Патрушевым.

"В результате достигнутых договоренностей в Молдову уже поступило 16 тысяч авторизаций для перевозчиков на следующий год, а в случае необходимости это число может быть увеличено", - сообщил Додон.

Как отметил президент, со следующего года список экспортеров фруктов и овощей на российский рынок расширят со 130 до 350 молдавских компаний.

"Решено продлить с 1 января 2020 года перечень товаров, которые поставляются на российский рынок без таможенных пошлин, еще на 5 категорий: говядина, семена подсолнечника, сахар, этиловый спирт и мебель. Уточню, что до настоящего времени были исключены пошлины для пяти категорий: 1 - овощи; 2 - яблоки, груши и свежие персики; 3 - абрикосы, черешня, вишня; 4 - консервированные овощи; 5 – вина", - добавил Додон.

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Пержу также сообщил, что попросил специалистов "Роспотребнадзора" дополнительно проверить 33 винодельческие компании и четыре консервных предприятия на предмет предоставления им доступа на российский рынок.

"Оценил результаты, достигнутые Ионом Пержу. Подчеркнул, что в Москве, в рамках визита, который совершу на этой неделе, встречусь с Владимиром Путиным и Дмитрием Козаком, с которыми продолжу диалог", - отметил президент.

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