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Курс валют

Курс валют на вторник — подешевеют все основные валюты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191216/28564709/kurs-valyut-na-vtornik-podesheveyut-vse-osnovnye-valyuty.html

Какой будет 17 декабря котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 17 декабря.

Согласно опубликованным данным, упадут в цене все основные валюты.

Деловой мир
© Sputnik / Alexei Filippov
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Американский доллар подешевеет более чем на два бана, до 17,2808 лея.

Евро станет "легче" сразу на восемь банов и будет стоить 19,2569 лея.

Украинская гривна упадет в цене менее чем на один бан, до 0,7351 лея.

Один бан уступит молдавскому собрату румынский лей, который будет стоить 4,0299 молдавских лея.

Российский рубль также просядет незначительно, менее, чем на один бан, до отметки в 0,2759 лея.

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Теги:
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