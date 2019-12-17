В Приднестровье подписали генеральное соглашение по вопросам экономики

Сторонами выступили правительство непризнанной ПМР, Федерация профсоюзов и Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП).

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье подписали трехстороннее соглашение. Оно скреплено между исполнительной властью региона, Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП).

Как отметил председатель Федерации профсоюзов Виктор Иванченков, документ также является частью Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 годы.

"Это очень важный документ, на основании которого будут подписаны и разработаны территориальные документы по нашим районам и трудовые договоры на местах", - отметил глава Федерации профсоюзов.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иванченков также обратил внимание на то, что прошедший год был плодотворным в рамках сотрудничества с исполнительным органом власти региона.

Вице-президент СПАПП Юрий Чебан отметил, что генеральное соглашение имеет большое значение для развития экономики региона, так как оно затрагивает основные моменты.

"Это взаимные обязательства по приросту экономических параметров в различных отраслях, а также в направлении роста занятости, заработных плат в различных сферах экономики, по расширению объемов производства, это увеличение инвестиций в экономику и это социальные обязательства, которые берет на себя ФПП", - подытожил Чебан.

Генеральное соглашение заключено на три года, и действовать оно будет с 2020 по 2022 годы. Документ устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и иных, связанных с ними экономических отношений на республиканском и местном уровне.

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