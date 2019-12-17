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Вадим Чебан рассказал, как Молдова может получить газ реверсом

© Sputnik / Павел Паламарчук
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191217/28568519/vadim-cheban-rasskazal-kak-moldova-mozhet-poluchit-gaz-reversom.html

Глава "Молдовагаза" заявил, что страна полностью готова к получению газа реверсом в случае, если традиционные каналы поставок не удастся использовать.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Молдова уже подписала несколько соглашений о получении природного газа через газотранспортные системы Болгарии, Украины и Румынии. Об этом сообщил на брифинге председатель правления "Молдова-газ" Вадим Чебан. 

Как пояснил Чебан, если украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" не подпишут новое соглашение к 31 декабря 2019 года о транзите природного газа по традиционным маршрутам, то газ сможет достичь Молдовы реверсом.

© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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По словам главы "Молдовагаза", газопровод на территории Болгарии уже заполнен газом, который можно закачивать в Молдову, если страна не сможет получить газ традиционным способом.

"Базовый сценарий остается классическим вариантом, но если этого не произойдет, газ пойдет в обратном направлении. Не дожидаясь окончания переговоров между Украиной и Россией, мы подготовились заранее", - сказал Вадим Чебан.

Правобережье Днестра может снабжаться газом в реверсном режиме через пункт "Исакча", а приднестровский регион - через трансграничный пункт "Каушаны", заметил глава "Молдовагаза".

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