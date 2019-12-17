Dialog pro-business: какие инициативы выдвинул на форуме президент Молдовы

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. В Кишиневе проходит Экономический форум Dialog pro-business, организованный Торгово-промышленной палатой Республики Молдова по инициативе высшего руководства и деловых кругов страны.
В мероприятии принял участие президент Молдовы Игорь Додон. По его мнению, диалог между властью и бизнесом очень важен.
В ходе своего выступления глава государства выдвинул пять инициатив, направленных на развитие экономики страны.
Самым важным президент считает снижение давления на экономических агентов. Для этого Додон предложил исключить у МВД полномочия по экономическому контролю.
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Помимо этого глава государства считает необходимым принятие закона о внутренней торговле. Это, по мнению Додона, защитит и поддержит отечественного производителя.
Также президент перечислил еще несколько идей и проектов, которые следовало бы реализовать в Молдове.
"Масштабные инфраструктурные проекты, в том числе инвестиции в национальные автодороги, железные дороги, а также открытие новых аэропортов. Открытие промышленных платформ в каждом районе страны для создания новых рабочих мест в регионах, а не только в Кишиневе", - сказал президент.
Более того, Додон подчеркнул, что нужно уменьшить бремя, возложенное на плечи молдавских граждан так называемым "законом о миллиарде". Для этого уже в начале следующего года президент намерен выступить с законодательной инициативой.
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