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Igor Dodon

Dialog pro-business: какие инициативы выдвинул на форуме президент Молдовы

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191217/28569347/dialog-pro-business-kakie-initsiativy-vydvinul-na-forume-prezident-moldova.html

Выступая на экономическом форуме, президент Молдовы выдвинул несколько важных инициатив, которые следует реализовать для укрепления экономики страны и помощи бизнесу.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. В Кишиневе проходит Экономический форум Dialog pro-business, организованный Торгово-промышленной палатой Республики Молдова по инициативе высшего руководства и деловых кругов страны. 

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В мероприятии принял участие президент Молдовы Игорь Додон. По его мнению, диалог между властью и бизнесом очень важен.

В ходе своего выступления глава государства выдвинул пять инициатив, направленных на развитие экономики страны.

Самым важным президент считает снижение давления на экономических агентов. Для этого Додон предложил исключить у МВД полномочия по экономическому контролю.

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Помимо этого глава государства считает необходимым принятие закона о внутренней торговле. Это, по мнению Додона, защитит и поддержит отечественного производителя.

Также президент перечислил еще несколько идей и проектов, которые следовало бы реализовать в Молдове.

"Масштабные инфраструктурные проекты, в том числе инвестиции в национальные автодороги, железные дороги, а также открытие новых аэропортов. Открытие промышленных платформ в каждом районе страны для создания новых рабочих мест в регионах, а не только в Кишиневе", - сказал президент.

Более того, Додон подчеркнул, что нужно уменьшить бремя, возложенное на плечи молдавских граждан так называемым "законом о миллиарде". Для этого уже в начале следующего года президент намерен выступить с законодательной инициативой.

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Теги:
Игорь Додон, Форум, Бизнес


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