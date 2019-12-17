00:09 18 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Курс валют.

Курс валют в Молдове на среду - кто дорожает, а кто дешевеет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
94 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2756/09/27560934.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191217/28576868/kurs-valyut-v-moldove-na-sredu.html

Какой будет 18 декабря котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 18 декабря.

Согласно опубликованным данным, упадет в цене американский доллар. Он подешевеет сразу на три бана, до 17,25 лея.

Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые банкноты – видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео
Евро "прибавит в весе" на один бан и будет стоить 19,26 лея.

Украинская гривна не упадет в цене и сохранит стабильность, ее курс в среду установится на отметке в 0,73 лея.

Один бан прибавит румынский лей, который будет стоить 4,03 молдавских лея.

Российский рубль будет как всегда прочен, его обменный курс в третий день недели не изменится - 0,27 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Курс валют на ближайшие дни: что готовят евро и доллар
Муравский: кризис в Европе серьезным образом скажется на экономике Молдовы
Курс доллара и евро: как будут торговаться валюты во вторник
Теги:
Национальный банк, обмен, курс, валюта


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Алина Загитова на льду.
От Китри до Клеопатры: образы Алины Загитовой на льду
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться