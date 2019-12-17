Курс валют в Молдове на среду - кто дорожает, а кто дешевеет

Какой будет 18 декабря котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 18 декабря.

Согласно опубликованным данным, упадет в цене американский доллар. Он подешевеет сразу на три бана, до 17,25 лея.

Евро "прибавит в весе" на один бан и будет стоить 19,26 лея.

Украинская гривна не упадет в цене и сохранит стабильность, ее курс в среду установится на отметке в 0,73 лея.

Один бан прибавит румынский лей, который будет стоить 4,03 молдавских лея.

Российский рубль будет как всегда прочен, его обменный курс в третий день недели не изменится - 0,27 лея.

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