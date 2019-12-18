Налоговая начинает проверки - кому стоит подготовиться

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik, Анна Руссу. Экономических агентов подвергнут проверке с целью предотвращения нарушения правил продажи определенного товара. Проверки начнутся с 18 декабря, сообщает Государственная налоговая служба.

Цель данных действий – повышение эффективности налогового администрирования и обеспечение добровольного соблюдения налогоплательщиками положений налогового законодательства. Так, в период с 9 по 13 декабря 2019 года сотрудники ГНС провели с торговцами живой рыбой акции по регистрации экономической деятельности, ознакомлению с правами и обязанностями, а также последствиями незаконной уличной торговли, в том числе на торговых рынках и прилегающих к ним пунктах продаж живой рыбы.

Налоговая служба объявляет: начиная с 18 декабря инспекторы инициируют оперативные проверки налогоплательщиков, осуществляющих уличную торговую деятельность, в том числе на торговых рынках и прилегающих к ним районах.

ГНС напоминает налогоплательщикам об обязательности применения кассового и контрольного оборудования при осуществлении расчетов наличными, а также о наличии документов о происхождении продаваемой продукции и призывает торговцев добровольно соблюдать положения действующего законодательства.

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