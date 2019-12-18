Бюджет на 2020 год принят в Приднестровье: на что пойдут средства

Главный финансовый документ приднестровского региона народные избранники приняли в окончательном чтении. Закон о нем вступит в силу с 1 января 2020 года.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В третьем, окончательном чтении законодательное собрание приднестровского региона приняло закон о бюджете на 2020 год. В итоге доходы фонда капвложений в будущем году запланированы на уровне 316 миллионов приднестровских рублей (19,6 миллиона долларов США), а расходы – 292,4 миллиона рублей (18,1 миллиона долларов США).

"В 2018 году приоритет был отдан ремонту объектов просвещения, в текущем – здравоохранения. Но у нас еще много объектов, которые нуждаются в реконструкции и ремонте. К примеру, находящиеся на балансе силовых структур, госслужб по культуре и спорту", – отметил глава законодательного собрания Александр Коршунов.

Что нового появится

Как рассказали в парламентской пресс-службе, новинками в 2020 году стали два фонда: господдержки молодежи (15 миллионов рублей - 930 тысяч долларов) и стимулирования и развития территорий (11,6 миллиона рублей - 720 тысяч долларов), средства из которого пойдут на подготовку и проведение празднования знаменательных дат, в первую очередь 75-летия Победы, а также на оснащение школьных кабинетов физики, химии, биологии.

По целевой программе "Сохранение недвижимых объектов культурного наследия, требующих неотложного ремонта" предусмотрено выделение 8 миллионов рублей (500 тысяч долларов) для приведения в порядок воинских захоронений.

Обеспечение жильем

Как подчеркнул Коршунов, в 2020 году продолжится реализация целевой программы обеспечения жильем детей-сирот.

"Лимиты финансирования, а это 8,3 миллиона рублей (515 тысяч долларов), – на уровне текущего года. На эти средства планируется приобрести более 70 квартир. В течение пяти-семи лет финансирования этого направления бюджетных расходов вообще не было. В итоге очередь на получение жилья этой категорией граждан превысила 700 человек", – констатировал он.

Другие программы

Общая сумма финансирования четырех госпрограмм в сфере медицины составила 41,5 миллиона рублей (чуть больше 2,5 миллиона долларов). На реализацию программ развития агропромышленного комплекса планируется выделить 1,5 миллиона рублей (93 тысячи долларов), развития Приднестровского госуниверситета – 4,6 миллиона рублей (285 тысяч долларов), воспроизводства минерально-сырьевой базы – 2,1 миллиона рублей (130 тысяч долларов).

Восемь миллионов бюджетных средств выделят на погашение кредита по ранее выполненным подрядчиками работам по программе ремонта системы питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровья.

Социально ориентированный бюджет

"Как и прежде, наш бюджет остается социально ориентированным, более 80% его расходов приходится на обеспечение социально защищенных статей. В то же время как раз по ним документ сбалансирован. Это означает, что в будущем году бюджетники и пенсионеры будут получать зарплату и пенсии вовремя и в полном объеме", – сказал Коршунов.

Принятый закон о бюджете на 2020 год будет направлен лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому. После его подписания и публикации он вступит в силу с 1 января 2020 года.

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