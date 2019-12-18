Правительство обеспечит пожизненное пособие тренерам успешных спортсменов

Размер пожизненного пособия рассчитывается и устанавливается приказом министерства образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik, Анна Руссу. Правительство планирует выплачивать пожизненное пособие тренерам лучших молдавских спортсменов.

Размер устанавливается в зависимости от результатов их подопечных. Расчетная формула учитывает и размер средней зарплаты по экономике. Сумму считает Минобразования, а выплачивать ее будет Национальная касса социального страхования на основании приказа министерства.

Тренеры спортсменов, отбывающих наказание за применение допинга, не смогут получать пожизненное пособие.

В 2019 году из государственного бюджета в бюджет госсоцстраха переведены около 500 тысяч леев на выплату пожизненного пособия восьми тренерам.

В среду, 18 декабря, состоялась "Гала молдавского спорта", где наградили лучших спортсменов.

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