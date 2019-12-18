Курс валют: что готовят евро и доллар

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 19 декабря. На валютном рынке - без особых приключений. Самый большой провал в рядах основных игроков - у евро. За сутки он подешевеет на семь банов и установится на отметке в 19,1991 лея.

Доллар продолжает гнуть свою линию и придерживаться тактики малых шагов. В четверг "зеленый" хоть и будет в миноре, но практически не изменится в цене и закрепится на уровне 17,2537 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро, наоборот, несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 19 декабря окажется румынский лей, который просядет до 4,019 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько подорожает и установился на уровне 0,2758 лея, а украинская гривна подорожает до 0,7384 лея.

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