Эксклюзив Spuntik: какой опыт перенимает Гагаузия у Южного Тироля

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах в эксклюзивном комментарии Sputnik в преддверии 25-летнего юбилея автономии рассказала, что опыт региона интересен и странам Евросоюза.

"К нам приезжают, интересуются. Мы обмениваемся опытом", - сказала собеседница.

© Sputnik / Rodion Proca Ирина Влах

По ее словам, опыт других регионов позволяет нивелировать все риски и обойти такие проблемы, которые могут нести серьезный негатив.

"Рада, что к Гагаузии есть интерес, и наш опыт изучают. В тоже время мы не стоим на месте. Мы также знакомимся с опытом других автономий. К примеру, изучаем взаимоотношения между Южным Тиролем и Римом. Нам (Гагаузской автономии – ред.) 25 лет, и мы еще проблемы не решили, а автономии Южного Тироля около 80 лет, и они говорят, что тоже не разобрались со всеми вопросами", - отметила Влах.

Как пояснила глава автономии, изучение этого опыта позволяет местному руководству определить приоритеты.

"Вот Южный Тироль сконцентрировался на экономическом развитии – сегодня это один из самых богатых регионов в мире. Поэтому мы ориентируемся на пример Южного Тироля. Мы тоже сейчас инвестируем и работаем над тем, чтобы стать экономически развитым регионом, чтобы у нас была стабильность. Все это позволяет нам делать конкретные шаги, и думаю, что мы начинаем получать первые результаты", - заключила Влах.

Двадцать третьего декабря автономному территориальному объединению Гагауз Ери (в переводе – гагаузская земля – ред.) исполняется 25 лет. Четверть века становления, преодоления проблем и невзгод, радостей от того, чего удалось достичь за этот период, уверенный взгляд в будущее, которое таит еще более широкие перспективы для развития, для роста благосостояния этого уникального народа, чтобы сделать этот регион Молдовы еще более прекрасным.

В декабре 1994 года парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), наделивший регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии. 22 июля 1995 года Вулканештский, Комратский и Чадыр-Лунгский районы стали внутренними районами Гагаузии, однако границы районов изменились после референдума, проведенного в вышеперечисленных селах, а также в соседних Бессарабском и Тараклийском районах.

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