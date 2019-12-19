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Заседание Парламента

Парламент решил, как в Молдове будут платить налоги в 2020 году

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191219/28597697/parlament-reshil-kak-v-moldove-budut-platit-nalogi-v-2020-godu.html

Законодатели приняли в окончательном чтении бюджетно-налоговую и таможенную политику на следующий год.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. На заседании в четверг парламент принял в окончательном чтении закон об основных параметрах бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2020 год.

Автомобиль Porsche Cayenne
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Налог на дорогие автомобили в 2020 году может значительно вырасти

Среди мер, которые содержатся в законе, предусмотрены, в том числе, освобождение от уплаты НДС для изделий и сырья, используемых при производстве тракторов и сельскохозяйственной техники; освобождение от налога товаров, пересылаемых почтовыми отправлениями, стоимость которых не превышает 1000 евро; распространение прогрессивного применения налога на стоимость ввозимых автомобилей и другие изменения, призванные улучшить ситуацию в бюджетно-налоговой сфере.

Кроме того, срок уплаты НДС на импорт услуг был перенесен на 25 число месяца, следующего за осуществлением импорта или уплаты. Изменился и срок уплаты акцизов – 25 число месяца, следующего за месяцем, когда подакцизный товар был снят со склада. Также введен единый срок уплаты налога на недвижимость – 25 сентября.

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Депутаты поддержали документ 60 голосами.

Парламентарии планируют в 2020 году вернуться к вопросу о ставке НДС, особенно в отношении агропромышленного производства, чтобы концептуально решить проблему некоторых несоответствий в этом плане, но в то же время, не исказить фискальную систему страны.

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