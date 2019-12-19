Эксперт пояснил, от чего зависит получение Молдовой помощи Евросоюза

Экс-вице-премьер Молдовы прокомментировал заявление евродепутата о том, что Брюссель может не предоставить Молдове третий транш макрофинансовой помощи.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Румынский депутат Европарламента Зигфрид Мурешан выразил сомнение, что Европейский союз предоставит Молдове третий транш макрофинансовой помощи, объем которой составляет 100 миллионов евро.

Об этом Мурешан заявил в эфире одного из национальных телеканалов Республики Молдова. По мнению евродепутата, помощь будет приостановлена, так как наблюдатели ЕС дадут негативное заключение по поводу соблюдений молдавским правительством условий финансирования.

"Многое еще предстоит сделать в области юстиции на уровне прокуратуры, судов и руководителей. Руководители должны назначаться на основе ясных и прозрачных критериев, которые соответствуют принципу разделения властей в государстве", - отметил евродепутат.

Экс-вице-премьер правительства Молдовы, экономист Александр Муравский также не исключил, что предоставление третьего транша помощи со стороны ЕС может не состояться.

"Такое возможно. Этому правительству придется гораздо труднее в отношениях с западными партнерами", - отметил Муравский в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова. Как отметил эксперт, "если правительству Санду сразу открыли финансирование, - они еще ничего не сделали, а уже получили полную поддержку, - то сейчас дела гораздо сложнее".

Эксперт прогнозирует, что ситуация окончательно прояснится чуть позже, когда Молдова вступит в переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы финансирования, так как срок действующей программы истекает в марте.

"Если переговоры пройдут успешно, то тогда начнется разблокирование и улучшение отношений и с другими [донорами], - считает Александр Муравский. - А вот если программа не будет согласована, тогда, действительно, будет тяжело".

В ноябре Евросоюз завершил выплату Молдове первого транша помощи в размере 30 миллионов евро. Последние 10 миллионов из этого транша, предоставленные в виде гранта, поступили на счета министерства финансов 8 ноября. Другие 20 миллионов евро, оформленные как кредит сроком на 15 лет, были получены Молдовой в октябре.

Планировалось, что в декабре в Молдову поступит второй транш макрофинансовой помощи.

Макрофинансовая помощь ЕС в размере 100 миллионов евро разделена на 60 миллионов евро в виде кредита и 40 миллионов евро в виде гранта. Процентная ставка для каждого транша будет устанавливаться в зависимости от динамики рынка заемных средств в Евросоюзе.

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