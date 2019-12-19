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Как вступает Молдова в 2020-й: что ждет жителей страны в новом году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191219/28601616/kak-vstupaet-moldova-2020-chto-zhdet-zhiteley-strany-novyi-god.html

У республики появился главный финансовый документ на следующий год: ко второму чтению проект госбюджета пришел с многочисленными дополнениями, однако прошли далеко не все.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Молдавские депутаты приняли в окончательном чтении проект государственного бюджета на 2020 год. За него проголосовали 56 законодателей из 77 присутствующих на заседании.

"В результате произведенных изменений основные показатели государственного бюджета – доходы, расходы и дефицит не были изменены", - сказал председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

По его словам, после первого чтения проект главного финансового документа страны претерпел изменения – было предложено свыше 100 дополнений на 3,6 миллиарда леев. Однако поддержали не все поправки.

Заседание Парламента
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"Так, 58 дополнений не были утверждены по причине отсутствия финансовых ресурсов или по причине несоответствия концепции бюджета на следующий год", - добавил Головатюк.

Согласно документу, доходная часть запланирована на уровне 44,1 миллиарда леев, что на 8,6% превышает показатели, запланированные на 2019 год. Рост объясняется прогнозируемым повышением налогов и сборов. НДС, как считают в парламенте, остается одним из самых важных источников.

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Расходная часть составит 51,5 миллиарда леев. Это на 11,3% больше, чем в 2019 году. Таким образом, дефицит составит 7,4 миллиарда леев. Разницу планируется покрыть за счет внешних и внутренних источников. Как пояснили в парламенте, в частности, за счет использования кредитов для финансирования проектов из внешних источников и поддержки бюджета, выпуска государственных ценных бумаг,, а также из денежных средств от остатков на счетах составных частей национального публичного бюджета.

Госдолг к ВВП растет

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Согласно прогнозам, остаток госдолга на 31 декабря 2020 года не превысит 67,52 миллиона леев, из которых свыше 60% приходится на внешнюю задолженность.

"В тексте проекта Доля государственного долга в ВВП страны к концу 2020 года вписывается в 29,6%, что на 1,5 процентных пункта превышает предусмотренные на конец 2019-го показатели", - сказано в проекте.

Топ кредиторов Молдовы

Согласно проекту госбюджета, в следующем году основным кредитором правительства Республики Молдова станет Всемирный банк, который через Международную ассоциацию развития и Европейский банк реконструкции и развития предоставят 159,1 миллиона долларов. Это порядка трети всех внешних кредитных поступлений.

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На втором месте по общему объему займов Молдове расположился ЕБРР – 97,4 миллиона долларов.

Табло курса доллара
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От правительств других стран (России и Республики Беларусь) для реализации проектов предусмотрено 81,5 миллиона долларов.

На бюджетную поддержку со стороны МВФ республика получит последний транш в рамках программы MEFP – 12 миллионов долларов, а от ЕС – третий транш макроэкономической помощи в 20 миллионов леев.

Прогноз на 2020-2022 годы

В проект главного экономического документа страны включен макроэкономический прогноз сразу на три года:

  • Экономический рост составит 3,8%;
  • Уровень инфляции – 5,7%;
  • Колебания лея к доллару – от 18,47 до 19,63 лея;
  • Рост экспорта на 7,8%, а импорта – на 6,1%.

В следующем году среднемесячная заработная плата вырастет до 7953 леев, что представляет собой номинальное увеличение на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

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