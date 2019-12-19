Как вступает Молдова в 2020-й: что ждет жителей страны в новом году

У республики появился главный финансовый документ на следующий год: ко второму чтению проект госбюджета пришел с многочисленными дополнениями, однако прошли далеко не все.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Молдавские депутаты приняли в окончательном чтении проект государственного бюджета на 2020 год. За него проголосовали 56 законодателей из 77 присутствующих на заседании.

"В результате произведенных изменений основные показатели государственного бюджета – доходы, расходы и дефицит не были изменены", - сказал председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

По его словам, после первого чтения проект главного финансового документа страны претерпел изменения – было предложено свыше 100 дополнений на 3,6 миллиарда леев. Однако поддержали не все поправки.

"Так, 58 дополнений не были утверждены по причине отсутствия финансовых ресурсов или по причине несоответствия концепции бюджета на следующий год", - добавил Головатюк.

Согласно документу, доходная часть запланирована на уровне 44,1 миллиарда леев, что на 8,6% превышает показатели, запланированные на 2019 год. Рост объясняется прогнозируемым повышением налогов и сборов. НДС, как считают в парламенте, остается одним из самых важных источников.

Додон объявил о социальных мерах, которые поддержат население>>>

Расходная часть составит 51,5 миллиарда леев. Это на 11,3% больше, чем в 2019 году. Таким образом, дефицит составит 7,4 миллиарда леев. Разницу планируется покрыть за счет внешних и внутренних источников. Как пояснили в парламенте, в частности, за счет использования кредитов для финансирования проектов из внешних источников и поддержки бюджета, выпуска государственных ценных бумаг,, а также из денежных средств от остатков на счетах составных частей национального публичного бюджета.

Госдолг к ВВП растет

Согласно прогнозам, остаток госдолга на 31 декабря 2020 года не превысит 67,52 миллиона леев, из которых свыше 60% приходится на внешнюю задолженность.

"В тексте проекта Доля государственного долга в ВВП страны к концу 2020 года вписывается в 29,6%, что на 1,5 процентных пункта превышает предусмотренные на конец 2019-го показатели", - сказано в проекте.

Топ кредиторов Молдовы

Согласно проекту госбюджета, в следующем году основным кредитором правительства Республики Молдова станет Всемирный банк, который через Международную ассоциацию развития и Европейский банк реконструкции и развития предоставят 159,1 миллиона долларов. Это порядка трети всех внешних кредитных поступлений.

Правительство Молдовы хочет облагать налогом on-line покупки>>>

На втором месте по общему объему займов Молдове расположился ЕБРР – 97,4 миллиона долларов.

От правительств других стран (России и Республики Беларусь) для реализации проектов предусмотрено 81,5 миллиона долларов.

На бюджетную поддержку со стороны МВФ республика получит последний транш в рамках программы MEFP – 12 миллионов долларов, а от ЕС – третий транш макроэкономической помощи в 20 миллионов леев.

Прогноз на 2020-2022 годы

В проект главного экономического документа страны включен макроэкономический прогноз сразу на три года:

Экономический рост составит 3,8%;

Уровень инфляции – 5,7%;

Колебания лея к доллару – от 18,47 до 19,63 лея;

Рост экспорта на 7,8%, а импорта – на 6,1%.

В следующем году среднемесячная заработная плата вырастет до 7953 леев, что представляет собой номинальное увеличение на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK