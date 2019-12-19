Что готовят евро и доллар: курс валют сразу на несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 20 декабря, и выходные. Основные игроки хоть и топчутся на месте, но все же настроены позитивно.

Евро за сутки станет тверже на один бан и установится на уровне 19,2063 лея.

Что касается доллара, то он практически не изменится в цене. Под занавес рабочей недели "зеленый" будет торговаться по 17,2586 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро, наоборот, несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 20 декабря и на выходные окажется также российский рубль, который подорожает до 0,2763 лея. Украинская гривна укрепится до 0,7385 лея, а румынский лей - до 4,0227 в пересчете на нацвалюту.

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