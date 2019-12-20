Топ-10 экономических событий 2019-го, и что ждать жителям страны в 2020-м

Эксперты рассказали, за счет чего жила страна в течение года, а также каковы перспективы у республики в будущем году.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Как Молдова завершает текущий год и что ждет страну в следующие 12 месяцев. Экономисты аналитического центра Expert-Grup подбили итоги 2019-го и сделали прогноз на следующий, указав основные вызовы, которые стоят перед республикой.

"Экономическая динамика впишется в специфическую модель прошлых лет. ВВП в уходящем 2019 году, скорее всего, не превысит уровень в 5%. После спада 2015 года, рост ВВП был равномерным и составлял 4-5% - колебание, близкое к естественным темпам роста", - отметил исполнительный директор Expert-Grup Адриан Лупушор.

По его словам, в долгосрочной перспективе наблюдается стабилизация роста ВВП потенциально на уровне около 4%, и это уже скорее признак для беспокойства в условиях, что капитал и рабочая сила – факторы, которые обеспечивают экономический рост, претерпевают слабые изменения.

"Таким образом, после фазы стабильных изменений может последовать замедление динамики эффективного ВВП и, косвенно, потенциального ВВП", - считает экономист.

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Топ-10 экономических событий года:

Стабилизация экономического роста Смягчение денежной политики Сдержанность инвесторов Утверждение государственного бюджета на 2020 год Завершение процесса обеспечения прозрачности акционеров в банках системного значения Работа закона о заработной плате Спад объема денежных переводов из-за рубежа Скачки экспорта Рост задолженности населения и регулирование сектора микрокредитования Включение результатов переписи населения 2014 года в официальную статистику.

Лупушор пояснил, что на 2020 год аналитики прогнозируют охлаждение экономической динамики на фоне замедления экономического роста. Однако эксперты не прогнозируют слишком негативный сценарий.

"Главная проблема, которую мы видим в следующем году, - это неприятная комбинация между избирательным циклом и экспансионистской бюджетной политикой, с дефицитом бюджета более 3% от ВВП, прогнозируемой на следующий год, а также смягченная денежная политика. Это смесь, которая не выглядит хорошо для экономической стабильности и длительности экономического роста, а также представляет некоторые макроэкономические риски", - сказал эксперт.

Топ-10 экономических вызовов на 2020 год:

Финансирование бюджетного дефицита, запланированного на новый год Низкая способность осуществлять государственные инвестиции с внешним финансированием Обеспечение страны природным газом Замедление роста доходов населения Ужесточение условий на рынке труда Климатические риски Обеспечение юридической независимости и решениях Национального банка Расследование банковских краж Охлаждение мировой экономики Увеличение давления на текущий счет.

Бюджетный прогноз

В проект главного экономического документа Молдовы включен макроэкономический прогноз сразу на три года:

Экономический рост составит 3,8%;

Уровень инфляции – 5,7%;

Колебания лея к доллару – от 18,47 до 19,63 лея;

Рост экспорта на 7,8%, а импорта – на 6,1%.

Какой ежегодный рост должен быть у Молдовы

В следующем году среднемесячная заработная плата вырастет до 7953 леев, что представляет собой номинальное увеличение на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Для такой страны, как Молдова, лучше расти на 5-6% в год, чтобы постепенно по уровню жизни приближаться к тем, кто республику уже обогнал, заявил в комментарии старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

"Мне кажется очевидным, что во втором полугодии 2019-го темпы роста экономики по сравнению с первой половиной замедлятся. По итогам этого года экономика может вырасти на 3,6%. Эта цифра, наверное, будет сравнима с украинской, но выше, чем в России и Республике Беларусь, где в обоих случаях показатель будет один с лишним процента", - отметил эксперт.

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По его словам, показатель в Молдову будет даже чуть выше среднемирового роста.

"Но для такой страны, как Молдова, с моей точки зрения, этого явно недостаточно. Тут правительству есть еще над чем работать, чтобы ускорить этот рост. В следующем году, по моему мнению, рост будет чуть быстрее, чем в этом – 3,8%. Это приблизительно совпадает с прогнозом молдавского правительства", - добавил аналитик.

По мнению Иосуба, властям Молдовы для развития и укрепления экономики нужно выполнить три задачи, но все вместе, так как каждая из них, выполненная отдельно, не возымеет должного эффекта. Он добавил, что для этой цели одних внутренних ресурсов не хватит.

Речь идет о развитии инфраструктуры, улучшении инвестиционного климата и развитии человеческого капитала.

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