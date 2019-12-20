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Обсуждение бюджета Кишинева на 2020 год перенесли на поздний срок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191220/28611211/vopros-o-munitsipalnom-byudzhete-ciisinau-na-2020-god-otlozhen-v-chem-prichina.html

Советники от партий "Платформа "Достоинство и правда", "Действие и солидарность", а также от Либеральной партии отказались включать в повестку дня заседания муниципального совета вопрос о бюджете столицы на будущий год, сославшись на недоработку документа.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik, Анна Руссу. Примэрия Кишинева сообщает, что рассмотрение проектов по муниципальному бюджету Кишинева и утверждение местных сборов на 2020 год были перенесены на следующую неделю.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе представлен проект бюджета на 2020 год

Запрос об утверждении проектов поступил от генерального примара Иона Чебана на минувшем заседании муниципального совета, чтобы дать возможность ответственным подразделениям доработать документ.

Градоначальник выразил надежду, что муниципальный бюджет будет утвержден как можно скорее, чтобы продуктивно начать работать с нового года.

"Мы готовы принять во внимание любое предложение, которое вписывается в общие бюджетные параметры", - добавил  Чебан.

Проект кишиневского муниципального бюджета на 2020 год предусматривает доходы в размере 4,3 миллиарда леев, в том числе поступления из государственного бюджета на сумму 2,4 миллиарда леев, а также расходы в размере 4,6 миллиарда леев. Ожидаемый бюджетный баланс (дефицит) составляет 291,6 миллиона леев. 

Проект бюджета опубликован на официальном сайте города.

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