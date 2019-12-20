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Молдовагаз

Кто не успел, тот опоздал - АО Moldovagaz отключит услуги должникам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191220/28614047/kto-ne-uspel-tot-opozdal---ao-moldovagaz-otklyuchit-uslugi-zadolzhnikam.html

Предприятие предупреждает: те, кто не оплатят коммунальные услуги в пятницу, 20 декабря, рискуют остаться без газа.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik, Анна Руссу. Физические лица, подключенные к услугам АО Moldovagaz, обязаны оплатить счет-фактуру за природный газ, потребленный в ноябре 2019, до 20 декабря 2019 включительно.

Как уточняет предприятие, согласно пункту 104 Постановления о природном газе, "поставщик вправе требовать отключение, а системный оператор отключает в течение не более 10 рабочих дней газоиспользующую установку бытового потребителя в случае неуплаты за потребленный природный газ на месте потребления в течение 10 календарных дней от даты истечения срока оплаты счета-фактуры, предоставленную потребителю".

В связи с этим, Moldovagaz убедительно просит своих бытовых потребителей выполнить свои финансовые обязательства перед поставщиком во избежание неприятных последствий.

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